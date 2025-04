(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 18 April 2025 Bonus idrico 2025: quasi undicimila domande nei primi sette giorni

La Basilicata si conferma leader nei servizi ai cittadini. Si sta dimostrando un successo il Bonus idrico 2025 della Regione: quasi 11.000 richieste pervenute nei primi sette giorni dall’apertura delle candidature. Un risultato senza precedenti che conferma l’efficacia delle politiche regionali per la semplificazione dei servizi ai cittadini, operazione fortemente voluta dal presidente Vito Bardi.

“Questi numeri sono la prova concreta che quando la Pubblica Amministrazione si mette davvero al servizio delle persone, i cittadini rispondono con fiducia e partecipazione”, evidenzia Bardi. “Il Bonus Idrico 2025 è un esempio virtuoso di come l’innovazione tecnologica e l’attenzione al sociale possano andare di pari passo. Continueremo su questa strada – conclude il presidente – perché semplificare la vita dei lucani è la nostra priorità”.

“Questo straordinario risultato – commenta Laura Mongiello, assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata – dimostra che la nostra strategia di avvicinare i servizi ai cittadini attraverso molteplici canali sta dando frutti importanti. Abbiamo voluto rendere l’accesso al Bonus Idrico semplice e immediato per tutti, senza distinzioni di età o competenze digitali”.

“L’innovazione del canale WhatsApp – prosegue Mongiello – rappresenta la nostra volontà di incontrare i cittadini dove già si trovano, semplificando al massimo le procedure”.

Da parte sua, Alfonso Andretta, amministratore unico di Acquedotto Lucano, sottolinea: “Con un ISEE sotto i 30.000 euro le famiglie possono ottenere fino al 30 per cento di sconto. La novità WhatsApp completa la nostra offerta di servizi, rendendoli accessibili a chiunque”.