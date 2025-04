(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 16 April 2025 SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS: ANNUNCIATI I VINCITORI ASSOLUTI 2025 I

Sony World Photography Awards hanno annunciato oggi i vincitori assoluti

della diciottesima edizione, nel corso di una speciale cerimonia di gala

a Londra, che ha riunito personalità di spicco del settore per celebrare

i vincitori di quest’anno e i loro risultati.

+:———————————————————————-+

| | |

| |

| |

| |

| | |

| |—————————————————- |

| ——————————————————————— |

| ——————————————————————— |

| ——————————————————————— |

| ——————————————————————–| |

| | [![Sony Italy Logo](https://cdn.uc.assets.prezly.co |

| m/5330b847-ec55-4e83-8149-7e881b03bfc0/-/format/auto/Sony%2026px.png) |

| ](https://www.sony.it/presscentre/?utm_source=prezly.com&utm_medium=c |

| ampaign&utm_campaign=SONY+WORLD+PHOTOGRAPHY+AWARDS%3A+ANNUNCIATI+I+VI |

| |

| |

| |

| | |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | |

| |——————————————————- |

| ——————————————————————— |

| ——————————————————————— |

| ——————————————————————— |

| ——————————————————————— |

| ——————————————————————— |

| ——————————————————————— |

| ——————————————————————— |

| ——————————————————————–| |

| 20Kingdom%2C%20Photographer%20of%20the%20Year%2C%20Professional%20com |

| petition%2C%20Wildlife%20%26%20Nature%2C%20Sony%20World%20Photography |

| %20Awards%202025%20-%203.jpg)](https://www.sony.it/presscentre/sony-w |

| orld-photography-awards-annunciati-i-vincitori-assoluti-2025?utm_sour |

| ce=prezly.com&utm_medium=campaign&utm_campaign=SONY+WORLD+PHOTOGRAPHY |

| |

| |

| |

| # [SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS: ANNUNCIATI I VINCITORI ASSOLUTI |

| 2025](https://www.sony.it/presscentre/sony-world-photography-awards- |

| annunciati-i-vincitori-assoluti-2025?utm_source=prezly.com&utm_medium |

| =campaign&utm_campaign=SONY+WORLD+PHOTOGRAPHY+AWARDS%3A+ANNUNCIATI+I+ |

| |

| |

| |

| – I vincitori assoluti dei Sony World Photography Awards 2025 sono |

| stati annunciati stasera durante una speciale cerimonia di gala a |

| Londra. |

| – Zed Nelson riceve il prestigioso titolo di *Photographer of the |

| Year.* |

| – A Susan Meiselas è stato riconosciuto il titolo *Outstanding |

| Contribution to Photography* 2025. |

| – Annunciati anche i 10 vincitori della categoria Professional. |

| – La mostra apre alla Somerset House di Londra dal 17 aprile al 5 |

| maggio. |

| |

| |

| |

| |

| |

| I Sony World Photography Awards hanno annunciato oggi i vincitori |

| assoluti della diciottesima edizione, nel corso di una speciale |

| cerimonia di gala a Londra, che ha riunito personalità di spicco del |

| settore per celebrare i vincitori di quest’anno e i loro risultati. |

| |

| |

| |

| | |

| | |

| |:———————————————– |

| ——————————————————————-:| |

| | [Leggi di più](https://www.sony.it/presscentre/ |

| sony-world-photography-awards-annunciati-i-vincitori-assoluti-2025) | |

| |

| |

| |

| +:—————————————————————-:+ |

| | | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | | |

| | | |

| | | |

| | | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | | |

| | | |

| | | |

| | | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | | |

| | | |

| | | |

| | | | |

| | |—————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | —|———————————————————— | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | ———————————|—————————— | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | ————–|————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | ————————————————–|————- | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | ———————————|—————————— | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————| | |

| | | [![Globe icon](https://pres | |

| | s-cdn.prezly.com/public/email/icons/footer-globe.png)](https://w | |

| | ww.sony.it/presscentre/?utm_source=prezly.com&utm_medium=campaig | |

| | n&utm_campaign=SONY+WORLD+PHOTOGRAPHY+AWARDS%3A+ANNUNCIATI+I+VIN | |

| | k) | [Ultime storie](https://www.sony.it/presscentre/?utm_source | |

| | =prezly.com&utm_medium=campaign&utm_campaign=SONY+WORLD+PHOTOGRA | |

| | PHY+AWARDS%3A+ANNUNCIATI+I+VINCITORI+ASSOLUTI+2025&utm_id=%track | |

| | ing_id%&utm_content=footer+link) | [![Media gallery icon](https: | |

| | //press-cdn.prezly.com/public/email/icons/footer-media.png)](htt | |

| | ps://www.sony.it/presscentre/media?utm_source=prezly.com&utm_med | |

| | ium=campaign&utm_campaign=SONY+WORLD+PHOTOGRAPHY+AWARDS%3A+ANNUN | |

| | =footer+link) | [Galleria media](https://www.sony.it/presscentre | |

| | /media?utm_source=prezly.com&utm_medium=campaign&utm_campaign=SO | |

| | NY+WORLD+PHOTOGRAPHY+AWARDS%3A+ANNUNCIATI+I+VINCITORI+ASSOLUTI+2 | |

| | lass icon](https://press-cdn.prezly.com/public/email/icons/foote | |

| | r-search.png)](https://www.sony.it/presscentre/search?utm_source | |

| | =prezly.com&utm_medium=campaign&utm_campaign=SONY+WORLD+PHOTOGRA | |

| | PHY+AWARDS%3A+ANNUNCIATI+I+VINCITORI+ASSOLUTI+2025&utm_id=%track | |

| | ing_id%&utm_content=footer+link) | [Ricerca](https://www.sony.it | |

| | /presscentre/search?utm_source=prezly.com&utm_medium=campaign&ut | |

| | m_campaign=SONY+WORLD+PHOTOGRAPHY+AWARDS%3A+ANNUNCIATI+I+VINCITO | |

| | | |

| | | | |

| | | |

| | | |

| | | | |

| | | |

| | | |

| | | | |

| | | |

| | | |

| | | | |

| | | |

| | | | |

| | |———————— | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | ——————————————|——————— | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————|———————————— | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————- | |

| | ————|————————————————— | |

| | —————————————————————- | |

| | —————————————————————| | |

| | | [![Sony Italy X (former | |