Le uova di Pasqua al Policlinico giungono in sella a splendide motociclette

XIV edizione dell’iniziativa “Pasqua per un Bambino” organizzata da MotoPinguino.

Modena, domenica 13 aprile 2025 – Anche quest’anno, il giorno della Domenica delle Palme, si è rinnovata la bellissima tradizione delle Uova di Pasqua portate ai bambini ricoverati in sella a potenti moto dai centauri e dalle centaure di MotoPinguino in occasione della XIV edizione dell’iniziativa Pasqua per un bambino. La pioggia non ha fermato la festosa carovana di motociclisti, di tutte le età, che sono accorsi al Policlinico. Sotto la tettoia antistante l’ingresso 1 del Policlinico sono stati installati i gazebo della manifestazione.

I motociclisti, guidati dal Presidente Luca Candini, sono stati accolti dal Direttore della Pediatria e dell’Oncoematologia Pediatrica, Lorenzo Iughetti, dal Referente dell’Oncoematologia Pediatrica, dottor Giovanni Palazzi, dal dottor Diego Biondini, della Chirurgia Pediatrica, dalla coordinatrice infermieristica Maria Cifuni e da una rappresentanza del personale sanitario. Con loro anche Rita Minozzi, centaura e coordinatrice della Geriatria e Disturbi Cognitivi e Demenza dell’Ausl di Modena.