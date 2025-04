(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*M.O., DE CORATO (FDI): **«ISTITUZIONI MILANESI E CSX LOCALE-NAZIONALE IN

SILENZIO PER MINACCE DI MORTE A GIORGIA MELONI NEL CORTEO PRO-HAMAS.

VERGOGNA**»!*

Milano, 12 Aprile 2025 – «Oggi per le strade di Milano si è tenuto

l’ennesimo corteo pro-Pal. Oltre ai consueti disagi a traffico e commercio,

che ormai questi cortei creano da ottobre 2023, i pro-Hamas si sono

accaniti contro diversi esercizi commerciali danneggiandone gravemente

vetrine e scrivendo frasi offensive. Rivolgo la mia totale e piena

solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vittima anche oggi

di vigliacchi attacchi quali “Spara a Giorgia” in piazzale Lagosta. Visto

che quest’ultimo è dotato di diverse telecamere, mi auguro ora la Polizia

riesca ad individuare e arrestare i colpevoli. Vedremo, inoltre, se qualche

Istituzione locale e nazionale del Centrosinistra condannerà questo

gravissimo e vile gesto odierno»!

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.