(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 Diario del Villaggio della Legalità – 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato

Dal 11 al 13 aprile 2025, Piazza del Popolo si trasforma in un vivace Villaggio della Legalità, in occasione del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento, aperto al pubblico, offre un ricco programma di attività, stand informativi e dimostrazioni, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini, in particolare i giovani, al mondo della sicurezza e della legalità, e già Venerdì 11 ha registrato numerosi visitatori.

Il Villaggio della Legalità presenta una varietà di attività e incontri con le diverse articolazioni della Polizia. I visitatori possono esplorare da vicino il lavoro della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica, salire sul truck ‘Una vita da Social’ assistendo alle lezioni di prevenzione della Polizia Postale,

Tra gli stand più visitati quello della Polizia Scientifica, che grazie al mezzo denominato ‘Full Back’ attrezzato per esaminare anche le più complesse scene di crimine e tutte le dotazioni necessarie per analizzare e recupera tutte le tracce necessarie alle indagini.

La Polizia Stradale Con i suoi mezzi speciali come la Lamborghini, la Tesla etc e tra i mezzi speciali della Polizia di Stato anche un Elicottero e la prima autovettura utilizzata dalla Polzia di Stato per il servizio di Volante negli anni 50, soprannominata ‘Pantera’ per il colore nero brillante.

Sono numerose le unità che ogni giorno si dedicano alla protezione del Paese e sono presenti per farsi conoscere meglio.

In particolare, il programma include conferenze e approfondimenti su temi attuali come la Criminalità informatica, le sfide dell’intelligenza artificiale e finanziaria, la Sicurezza stradale, le Droghe sintetiche e nuove sostanze psicoattive, e la Violenza di genere online. Tali approfondimenti mirano a sensibilizzare i cittadini sui rischi e le problematiche contemporanee.