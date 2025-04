(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

È un Agente Scelto della Polizia di Stato, in servizio presso il Centro Nazionale delle Fiamme Oro di Napoli che, stamane, non ha esitato a prodigarsi per trarre in salvo un uomo che aveva deciso di togliersi la vita lanciandosi da un ponte sopra i regi lagni fra Caivano e Marcianise.