Uispress n. 14 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 11 aprile 2025

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Uispress n. 14 – venerdì 11 aprile 2025 Anno XLIII

Il racconto di Vivicittà fa il giro d’Italia: otto servizi Tgr Rai regionali, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia

Domenica 6 aprile tutta Italia è scattata alle 9.30 per prendere parte alla “corsa più grande mondo”, organizzata dall’Uisp. Dal nord al sud del Paese protagoniste sono state città grandi e piccole che si sono mobilitate per accogliere al meglio i tanti partecipanti alla corsa competitiva e alle ludico motorie.

Un giro d’Italia dello sportpertututti grazie ai servizi tv delle Tgr Rai Lombardia, Abruzzo, Toscana, Calabria,Valle D’Aosta, Sicilia, Marche, SardegnaLeggi l’articolo

Vivicittà “Porte Aperte” prosegue la sua corsa nelle carceri: sabato 12 aprile nella Casa circondariale Gozzini

Domenica 6 aprile si è svolta in tutta Italia la quarantunesima edizione di Vivicittà: il prologo della manifestazione c’è stato il 2 aprile presso la casa circondariale di Ragusa, Vivicittà-Porte aperte è proseguita sabato 5 aprile a Brescia, presso la casa circondariale Verziano. In pista volontari Uisp, detenuti e detenute e, con loro, 300 studenti e studentesse degli istituti superiori di Brescia e provincia. Il 7 aprile si è corso a Catania e il 9 a Reggio Emilia.

La manifestazione proseguirà sabato 12 aprile a Firenze, presso la Casa Circondariale Mario Gozzini. I cancelli si apriranno alle 9 e si correrà lungo un anello di circa un chilometro per un totale di 4 chilometri di tracciato. Correranno insieme e si sfideranno i detenuti e i 30 podisti tesserati per le società fiorentine affiliate all’Uisp Firenze che hanno scelto di partecipareLeggi l’articolo

Pronti? Via! Lo start di Vivicittà, in diretta dagli studi di Radio 1 Rai con Tiziano Pesce. I collegamenti dalle città

Domenica 6 aprile Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, è stato ospite a Radio1 Rai in diretta con il conduttore Giacomo Prioreschi, per dare il via all’edizione 2025 di Vivicittà alle 9.30. “Torna Vivicittà la “corsa più grande del mondo”, con una caratterizzazione importante che vede insieme sulla linea di partenza di tutte le città atleti agonisti e semplici appassionati, intere famiglie, perchè da 41 anni si corre e si cammina. C’è una prova competitiva di 10km con classifica unica compensata e poi passeggiate ludico motorie accessibili a tutti e a tutte. Inoltre, c’è una grande caratterizzazione sul tema dei diritti, della sostenibilità ambientale e della pace”.

ASCOLTA LA DIRETTA DI RADIO 1 RAI

“E’ sempre una grande emozione viverla dagli studi di Radio 1 Rai a Saxa Subra – ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – così come lo è stato in tutti gli anni che l’ho vissuta da protagonista sul territorio da organizzatore, per questo ci tengo a salutare tutti i nostri dirigenti, operatori, volontari che da molti mesi lavorano all’organizzazione di Vivicittà, migliaia di persone anche oggi in tutte le sedi per garantire una grande Vivicittà in sicurezza”Leggi l’articolo

In 45.000 al via di Vivicittà: il podio ha i colori dell’Europa. Il vincitore, Youssef Mekdafou, ha corso in Francia

Grandi numeri per Vivicittà, la manifestazione podistica organizzata dall’Uisp, che domenica 6 aprile ha allineato al via 45.000 podisti in 39 città italiane e 3 all’estero, tra Francia e Bosnia. Il vincitore assoluto di Vivicittà 2025 è arrivato proprio da una delle prove che si è svolta in Francia, a Saint-Ouen-sur-Seine, comune al nord di Parigi: si tratta di Youssef Mekdafou, 32enne di origini marocchine ma francese di passaporto, che ha vinto con il tempo compensato di 30:42. Al secondo posto Lorenzo Brunier, mezzofondista di Fénis che ha vinto ad Aosta in 30:55, terzo posto per Francesco DiBasilico, triatleta abruzzese vincitore della prova di Pescara in 31:07.

In campo femminile, la classifica finale compensata dà ragione a Barbara Bressi, la 36enne maratoneta, capace lo scorso anno di un quarto posto nella categoria W35 alla Maratona di Berlino, che ha vinto la prova di Reggio Emilia con il tempo compensato di 35:05. Al secondo posto la giovane Angela Mattevi, che ha vinto la prova di Latina in 35:18, terzo posto per Caterina Mangolini, vincitrice della gara di Ferrara in 35:52Leggi l’articolo

Vivicittà oltre confine: dalla Francia alla Bosnia, fino al Giappone, crescono gli appuntamenti internazionali

Dopo diversi anni Vivicittà è tornata a correre la gara competitiva anche all’estero. E proprio dall’estero, dalla Francia, viene il vincitore assoluto della classifica compensata: Youssef Mekdafou, che ha corso nella città di Saint-Ouen-sur-Seine, situata nel dipartimento della Senna-Saint-Denis nella regione dell’Île-de-France, a 7 km da Parigi.

GUARDA IL VIDEO DELLA FSGT

La corsa a Saint Ouen è stata organizzata dalla FSGT-Fédération sportive et gymnique du travail, partner storico della Uisp e in particolare di Vivicittà da oltre 20 anni. Vivicittà competitiva si è corsa in Francia anche a Vitry, a sud di Parigi, sempre grazie alla FSGT, che ha raccolto attorno all’evento 1500 persone. Sempre grazie alla FSGT si sono svolti altri due “appuntamenti speciali” di Vivicittà ludico motoria, a Saint Caprais e Vieux Condé.

La corsa competitiva è tornata anche in Bosnia, per la precisione a Tuzla, grazie all’associazione AK Sloboda Tehnograd: il 6 aprile hanno corso a Tuzla 600 persone, adulti e bambini, tra competitiva e ludico motoria. GUARDA IL SERVIZIO DI RTV 7 TUZLALeggi l’articolo

Parte con l’acrobatica a Cesenatico la stagione dei Campionati di ginnastica Uisp. Parla Paola Morara

Tutta l’Italia torna in pedana con i Campionati nazionali delle ginnastiche Uisp che partono in questo fine settimana con l’acrobatica a Cesenatico, presso l’Accademia Acrobatica: fino a domenica 13 aprile saranno oltre 500 i partecipanti all’iniziativa Uisp, ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia.

“Siamo pronti a partire: abbiamo vissuto una stagione di grande crescita, non pensavamo di avere numeri così alti. L’acrobatica è una specialità che utilizza la pedana per gli esercizi a corpo libero e il trampolino per i salti acrobatici – spiega Paola Morara, responsabile nazionale Ginnastiche Uisp – partecipano sia maschi che femmine, e pur essendo le donne in maggioranza è la specialità che accoglie più ragazzi. In ogni appuntamento avremo anche il programma inclusivo, che abbiamo chiamato UispPiù rivolto alle persone con disabilità che possono partecipare alle gare in base alle proprie abilità” Leggi l’articolo

Città in Danza a Pisogne (Bs): domenica 13 aprile il PalaComisa ospiterà una giornata di danza e coreografia

Domenica 13 aprile l’Uisp Brescia ha in programma una giornata di spettacolo e musica con due manifestazioni che celebrano il mondo della danza, del movimento e della creatività. Infatti, il PalaComisa di Pisogne sarà teatro di due iniziative organizzate dal Settore di attività Danza, in collaborazione con l’Asd Artitica Danza Azzurra.

Si parte alle 14 con la Rassegna interregionale di coreografia “Galà della creatività”, giunta ormai alla 18^ edizione.

Alle 19 si proseguirà con la tappa bresciana della rassegna nazionale Uisp “Città in Danza”. L’appuntamento di Pisogne servirà per decretare i e le partecipanti alla finale nazionale di Città in Danza 2025. Sono previste esibizioni di assolo, passo a due e gruppo, di vari generi con 30 coreografie e 170 partecipantiLeggi l’articolo

On line Pagine Uisp numero 4 del 2025, con notizie e aggiornamenti per dirigenti e società sportive

È on line il numero 4 di PagineUisp del 2025, la newsletter mensile dell’Uisp rivolta alle associazioni e società sportive del territorio, ai dirigenti e volontari dello sportpertutti Uisp. Come ogni mese una rassegna delle novità in ambito fiscale, legale e di convenzioni promosse dall’Uisp.

In questo numero: il prossimo appuntamento con i webinar Uisp di Sport Point, Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, parteciperà all’iniziativa promossa da Arci e Acli “Aggiungiamo valore, non Iva”; le novità relative al cinque per mille; gli approfondimenti di Cantiere terzo settore e poi le novità su partnership e collaborazioni sottoscritte dall’Uisp Leggi l’articolo

“Bambini in piazza per la salute”: anche quest’anno Uisp e Siedp hanno rilanciato l’impegno per sani stili di vita

“Bambini in piazza per la salute”, l’iniziativa promossa da Uisp e SIEDP-Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, che ha lo scopo di mantenere viva l’attenzione sul problema dell’obesità infantile, si è svolta sabato 5 aprile a Genova, Fano (Pu), Napoli e Messina. Una giornata di festa, dedicata alla promozione di giochi motori e di attività sportive che è stata anche l’occasione per le famiglie per ricevere informazioni e consigli su come migliorare l’alimentazione dei propri bambini.

A Fano l’iniziativa si è svolta in piazza XX Settembre dalle 15 alle 18, la TgR Rai Marche ha seguito l’evento con un servizio trasmesso lunedì 7 aprile alle 19.30.

GUARDA IL SERVIZIO DELLA TGR RAI MARCHE

A Napoli l’iniziativa si è svolta in piazza del Municipio dalle 9 alle 13, con giochi di movimento e dimostrazioni pratiche di arti marziali e di atletica leggera. GUARDA IL SERVIZIO DI TELEISCHIA

A Genova le attività si sono svolte a Palazzo San Giorgio e nell’area antistante, mentre Piazza Unione Europea è stata la location delle attività a MessinaLeggi l’articolo

“Aggiungiamo valore, non Iva”: Tiziano Pesce interverrà all’incontro promosso da Acli e Arci a Roma il 15 aprile

Arci e Acli promuovono l’incontro “Aggiungiamo valore, non Iva” che si terrà martedì 15 aprile a Roma. Appuntamento dalle 11 alle 14, all’Hotel Capranichetta (Piazza di Monte Citorio 125, Roma). Interverranno rappresentanti del mondo associativo e del terzo settore e sono stati invitati rappresentanti del governo.

Nel documento di convocazione i promotori scrivono: “Le associazioni del terzo settore non sono esercizi commerciali, ma attività e spazi di partecipazione, solidarietà e cultura. Eppure, dal 1° gennaio 2026, il giusto riconoscimento dell’esclusione dall’IVA per le attività svolte con le persone loro socie verrà meno, con conseguenze pesanti per tutto il mondo associativo. Non dobbiamo essere trattate come fossimo imprese quando non lo siamo. Le associazioni di terzo settore per essere tali e poter perseguire le proprie finalità reggono la loro vita, e la loro libertà, non sulla vendita, ma sulla condivisione delle spese per la creazione di attività e spazi di partecipazione, cultura e solidarietà.

L’IVA sulle attività mutuali non è solo un pesante aggravio burocratico, ma è un attacco alla libertà di associazione, sancita dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Il Forum Terzo Settore ha proposto una soluzione al Governo per escludere le associazioni del terzo settore da questa imposizione, così come già avviene per altri soggetti”Leggi l’articolo

La mobilità dolce al centro del progetto Tran-Sport. A Schio (Vi) parte “Uisp: in gioco per la sostenibilità”

Partirà martedì 15 aprile la prima gara per promuovere la mobilità dolce e sostenibile negli spostamenti da e verso gli impianti sportivi Uisp. La sperimentazione rientra tra le azioni del progetto Uisp Tran-Sport e segue la realizzazione dei piani di mobilità casa-sport redatti dalla Simurg Ricerche per incentivare gli utenti ad accedere agli impianti sportivi selezionati tramite modalità sostenibili e dolci. Per promuovere comportamenti virtuosi e a sostegno dell’ambiente da parte del comparto sportivo, si ricorrerà infatti ad una iniziativa di gamification denominata “Uisp: in gioco per la sostenibilità”.

La prima gara si svolgerà a Schio (Vi) e coinvolgerà il Krapannone Indoor Parkourpark: si potrà iniziare ad accumulare crediti da martedì 15 aprile. Partner dell’azione sarà la start up Muv-Mobility urban values. “E’ stato interessante collaborare con l’Uisp – spiega Domenico Schillaci, uno dei fondatori e responsabile tecnico della start up – perchè il nostro lavoro è centrato sulla mobilità sostenibile e attiva, sulla possibilità di lasciare le auto e muoversi con le opzioni alternative dai piedi ai bus alla bici, scelte che, oltre a far bene all’ambiente, fanno bene alla nostra salute, promuovendo stili di vita salutari contro la sedentarietà”

Leggi l’articolo

Innovazione e qualità con i corsi di formazione Uisp. Il calendario degli appuntamenti sul territorio nazionale

Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Leggi l’articolo

Rom e Sinti nello sport: discriminazioni invisibili, barriere reali. L’Uisp rilancia la campagna di Unar e Lega Serie A

In occasione della Giornata internazionale di rom e sinti, celebrata l’8 aprile, Lega Serie A e Unar, partner dell’Uisp nel progetto SIC-Sport, Integrazione, Coesione, hanno promosso per la prima volta una campagna di sensibilizzazione dedicata alla cultura romanì e al contrasto all’antiziganismo. Con il messaggio “Don’t call me gipsy! Usa le parole giuste!”, la campagna – lanciata durante la 31ª giornata di Campionato – ha puntato i riflettori sull’importanza del linguaggio e sulla necessità di superare stereotipi e pregiudizi nei confronti delle comunità rom, sinte e caminanti, anche nel mondo dello sport. Un messaggio che Uisp vuole amplificare nella sua attività di sensibilizzazione avviata dal progetto SIC!, promosso da Uisp, Unar e Lega Serie A, per contrastare le discriminazioni nello sport e costruire spazi sportivi inclusivi, attivo 17 città italiane.

Secondo una recente ricerca pubblicata dal European Roma Rights Centre nell’ambito del progetto europeo Moving On, il razzismo strutturale nei confronti di Rom, Sinti e Travellers – identificato con il termine antiziganismo – rappresenta oggi uno dei principali ostacoli all’accesso allo sportLeggi l’articolo

Sport Point Uisp, martedì 15 aprile nuovo webinar gratuito di consulenza sulle politiche di Safeguarding

Nuovo appuntamento gratuito on line di consulenze e aggiornamento con i webinar di Sport Point Uisp, in programma per martedì 15 aprile dalle ore 18.00, sulla piattaforma Zoom. Insieme alla dott.ssa Francesca Colecchia, faremo il punto su: “Le Politiche di Safeguarding in ambito sportivo”. In particolare, durante il webinar si cercherà di dare risposte ad alcune delle domande più frequenti in tema di Safeguarding.

Clicca qui PER ISCRIVERTI ALL’APPUNTAMENTO DI MARTEDI’ 15 APRILE

I webinar di Sport Point Uisp proseguiranno martedì 6 maggio con un focus su “L’affidamento e la gestione impianti sportivi” mentre martedì 20 maggio faremo il punto su “I controlli fiscali agli enti non commerciali e alle società sportive dilettantistiche”. L’iscrizione, ricordiamo, è gratuita e riservata ai soci UispLeggi l’articolo

CoESport accende il movimento fra i giovani: con Uisp Potenza 30 bambini imparano a giocare e relazionarsi

Ogni sabato mattina, a Pignola, si ritrovano in trenta presso la sede dell’ASD Bootcamp per due ore di attività multi-sportiva, tra ginnastica, giochi, scoperte e nuove amicizie. Si chiama CoESport, è promosso da Uisp Nazionale e finanziato da Sport e Salute S.p.A., ed è pensato per portare lo sport là dove spesso manca: nei territori, tra i bambini e le bambine che finora non hanno avuto la possibilità di viverlo.

A coordinare l’attività sul territorio è il Comitato Uisp Potenza, in collaborazione con l’ASD Bootcamp, partner tecnico e punto di riferimento per l’avviamento alla ginnastica. “L’entusiasmo è stato immediato – racconta Lucia Destino, segretaria generale del comitato e referente del progetto – Le richieste sono state molte più delle 30 che abbiamo potuto accogliere. Il passaparola è partito dai social e dal lavoro condiviso con il Comune di Pignola, e per noi è stato anche un modo per farci conoscere meglio sul territorio. Ci auguriamo che questa collaborazione continui anche dopo la fine del progetto”Leggi l’articolo

Il progetto Uisp Icehearts fa tappa a Firenze: nuove esperienze per crescere. “La costanza è la chiave”

Nel quartiere fiorentino di Rifredi, un gruppo di circa 20 ragazzi e ragazze di 12 anni ha iniziato un percorso fatto di attività fisiche, creative e relazionali, all’interno del progetto Icehearts Europe. Coordinato da Uisp Firenze in collaborazione con l’Associazione Il Cerchio, il progetto si sviluppa su più fronti: sport, supporto educativo, laboratori espressivi e, soprattutto, costruzione di legami.

I ragazzi partecipano a cicli di 3-4 incontri per ciascuna attività, tra cui squash, parkour, skate, disegno, rap, escursionismo e circo, in collaborazione con associazioni del territorio, palestre e scuole di musica. L’obiettivo è duplice: da un lato la socializzazione tra pari, dall’altro la familiarità con le risorse del territorio, creando una rete di supporto dentro e fuori dalla palestra. “La costanza è la chiave – racconta Edoardo Mughini, mentor del gruppo e figura di riferimento per il progetto sul territorio – Ci vediamo ogni settimana, e questo crea fiducia. Col tempo, i ragazzi iniziano a condividere, si aprono, e si vedono cambiamenti profondi: gli cambia proprio il volto”

Leggi l’articolo

“Il nostro tennis un posso alla volta”: il 12 e 13 aprile torna il Convegno nazionale Uisp a Calenzano (Fi)

Sabato 12 e domenica 13 aprile si terrà a Calenzano, in provincia di Firenze, il Convegno nazionale 2025 promosso dal Settore di attività Uisp Tennis, intitolato “Il nostro tennis un posso alla volta”.

“Questo evento rappresenta il momento formativo più importante dell’anno per il nostro settore di attività – afferma Alessandro Barba, responsabile nazionale Tennis Uisp – In queste parole si condensa una visione dello sport che va ben oltre la tecnica o la competizione: è un manifesto di possibilità, di inclusione, di potenziale realizzabile, di rispetto dei tempi individuali e di valorizzazione di ogni piccolo progresso”Leggi l’articolo

Movement Pills: non è magia, è lo sport che migliora le nostre vite. Il video promozionale del progetto europeo

Restano solo due settimane per usufruire delle attività sportive e motorie gratuite accessibili nell’ambito del progetto europeo “Movement Pills”, per combattere la sedentarietà e diffondere sani stili di vita tra le persone di tutte le età. Infatti, per tutto il mese di aprile è ancora possibile ritirare presso le farmacie aderenti al progetto Uisp le scatoline di Pillole di movimento che danno diritto a frequentare le palestre o piscine Uisp segnalate nell’apposito bugiardino. Le città raggiunte dal progetto sono Milano, Torino, Perugia, Bolzano, Agrigento, Ascoli Piceno, Foggia-Manfredonia, Grosseto, Reggio Emilia, Padova, Rimini, Matera.

GUARDA IL VIDEO PROMOZIONALE

Non è magia, è lo sport che migliora le nostre vite, portando benessere, sorrisi e colore. Questa scatolina è un’opportunità unica per iniziare il tuo percorso verso uno stile di vita più sano e dinamico, dentro troverai un bugiardino con l’elenco delle palestre della tua città che aderiscono al progetto “Movement Pills”, oppure potrai scegliere di seguire i video di allenamento onlineLeggi l’articolo

Inaugurata la sede Uisp di Ravenna-Lugo, ripristinata dopo l’alluvione del 2024

Lo scorso 20 settembre l’acqua giunta a Lugo Est dalla fuoriuscita dal Fiume Senio si era abbattuta anche sulla piscina e sugli uffici Uisp di Lugo. Un’alluvione che non aveva lasciato scampo a tutto il materiale della sede dell’associazione, con scrivanie, documenti, computer e quant’altro finiti sott’acqua e dunque irrimediabilmente danneggiati.

Già nelle ore immediatamente successive si era attivata un’autentica “macchina di solidarietà” che aveva portato dipendenti, collaboratori, amici e dirigenti delle società sportive ad intervenire per limitare i danni. Un’autentica corsa contro il tempo che nel giro di soli sette mesi ha permesso di inaugurare gli uffici Uisp di Piazzale Veterani dello Sport, tornati pienamente operativi.GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA“La rete associativa Uisp – ha sottolineato Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – rappresenta un’unica, grande, realtà che trova la forza sui territori. E se parliamo di forza e di resilienza, quanto dimostrato in questi anni così complicati a Lugo non può che esserne la dimostrazione tangibile”Leggi l’articolo

Dazi e terzo settore: sono a rischio diritti e sostenibilità.

Lo speciale del Giornale Radio Sociale

Prima il crollo delle borse, poi la marcia indietro con la sospensione di 90 giorni, e ora la trattativa: il secondo quarto di secolo si apre con una nuova guerra fredda. Il GRS Week di oggi, approfondimento del Giornale Radio Sociale, questa settimana curato da Giuseppe Manzo si apre proprio così. Con una domanda che compare in filigrana: quali sono, o sarebbero, o saranno, gli effetti dei dazi sul terzo settore?

Intervengono Paolo Venturi, direttore di Aiccon; Michele Carrus, presidente nazionale di Federconsumatori; Thomas Osborn, direttore Area Salute, I-Com – Istituto per la Competitività

ASCOLTA LO SPECIALE DEL GIORNALE RADIO SOCIALELeggi l’articolo

MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tvLeggi l’articolo

Comunicazione Uisp: le news più lette e condivise degli ultimi giorni sul sito e sui social network

Nel corso di questi giorni in primo piano: Vivicittà, ultim’ora: in gara le due atlete olimpiche Bertone e Inglese; In 45.000 al via di Vivicittà: il podio ha i colori dell’Europa; Uisp e Fidal: sottoscritta la nuova Convenzione; Città in Danza Uisp prosegue il 6 aprile a Tolentino (Mc); Il calendario dei prossimi corsi di formazione UispLeggi l’articolo

Per aggiornamenti consultare il sito www.uisp.it

Uispress – agenzia giornalistica settimanale di cultura e sport sociale – periodico telematico con registrazione al Tribunale di Roma 109/83 del 21/03/83 – anno XLIII

direttore responsabile: Ivano Maiorella

redazione: Elena Fiorani, Francesca Spanòsegreteria di redazione: Monica Tanturliwebmaster: Antonio Marcello