Polizia di Stato, Poliziamoderna: presso Piazza del Popolo la presentazione del volume a fumetti Caccia Grossa, edizione straordinaria del Commissario Mascherpa

Il prossimo 12 aprile alle ore 12 la rivista ufficiale della Polizia di Stato Poliziamoderna presenterà in anteprima a piazza del Popolo, presso l’area conferenze (pagoda), il volume a fumetti Caccia Grossa, edizione straordinaria del Commissario Mascherpa protagonista della graphic novel della Polizia di Stato. L’evento è inserito nell’ambito delle celebrazioni per il 173° anniversario della fondazione dell’Istituzione: in questo episodio i dialoghi e le immagini raccontano la cattura di tre pericolosi latitanti di ‘Ndrangheta nel contesto del progetto I-Can (Interpol Cooperation against ‘Ndrangheta), promosso dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dall’Interpol, presentando uno spaccato realistico del lavoro investigativo. Saranno presenti Daniele Bigliardo, disegnatore della serie a fumetti Il Commissario Mascherpa che realizzerà un’illustrazione dal vivo, lo sceneggiatore Luca Scornaienchi, direttore del Museo del fumetto di Cosenza, il direttore di Poliziamoderna Annalisa Bucchieri, curatrice del progetto Mascherpa, oltre a Maurizia Quattrone, ex poliziotta undercover italiana e il consigliere dell’Interno presso l’Ambasciata di Spagna a Roma, Comisario principal de la Policia Nacional Manuel Sono Soane, protagonisti delle brillanti operazioni di cattura dei tre latitanti. A moderare l’incontro, che vedrà anche la partecipazione di una rappresentanza degli studenti della Scuola internazionale di comics che interverranno con disegni in “presa diretta”, sarà il giornalista d’inchiesta Daniele Piervincenzi. Seguirà firmacopie disegnato di Daniele Bigliardo. Come sempre per tutti i fumetti di Mascherpa, anche gli introiti di questa edizione speciale saranno devoluti interamente al Piano Marco Valerio, fondo di sostegno per le cure delle malattie pediatriche croniche e gravi dei figli dei poliziotti.

