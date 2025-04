Luglio altopascese 2025, aperta la manifestazione d’interesse per proporre spettacoli ed eventi estivi: c’è tempo fino al 28 aprile | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Luglio Altopascese 2025, aperta la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROPORRE spettacoli ed eventi estivi:

C’è tempo fino al 28 aprile

Altopascio, 11 aprile 2025 – Spettacoli, eventi e iniziative per animare l’estate: Altopascio apre la manifestazione d’interesse rivolta a enti e associazioni locali che vogliono far parte del cartellone del “Luglio Altopascese 2025”, il ricco programma di appuntamenti che animerà la cittadina per tutto il mese di luglio e anche oltre. C’è tempo fino alle 12 di lunedì 28 aprile per presentare la propria proposta: possono partecipare enti del terzo settore, associazioni, società sportive dilettantistiche e organizzazioni non lucrative attive sul territorio comunale.