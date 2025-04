(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Comunicati del 10/04/2025

Consiglio | ore 18:00

Lavori Consiglio: Variazioni al bilancio 25-27 e Procedure per la prevenzione degli incendi

Via libera a due disegni di legge della Giunta provinciale. La sessione di lavori di aprile è terminata.

Consiglio | ore 16:27

Lavori Consiglio: Espulsione di stranieri che hanno commesso reati – 2, Modifiche alla legge sull’invecchiamento attivo, Il nonno e la nonna a casa da soli

Mozione di Süd-Tiroler Freiheit, disegno di legge e mozione della SVP.

Consiglio | ore 13:15

Lavori Consiglio: Espulsione degli stranieri che hanno commesso reati

Voto di Süd-Tiroler Freiheit.

Consiglio | ore 11:40

Lavori Consiglio: Progetto esistenziale di vita, Bonus riparazione biciclette

Mozioni di Gruppo verde e Für Südtirol mit Widmann.

