Roma, 9 Aprile 2025

Nautica. Rotelli (FdI): Seatrade Cruise Miami è opportunità strategica per Lazio

“Il Seatrade Cruise di Miami è un’opportunità strategica per tutto il Lazio”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, presente all’apertura della fiera internazionale del settore crocieristico; evento che ogni anno richiama esperti e operatori provenienti da tutto il mondo, e che si conferma una vetrina unica per promuovere l’Italia e le sue potenzialità turistiche. Rotelli, per il secondo anno consecutivo all’evento, ha infatti preso parte ad una serie di incontri, tra cui la visita al terminal crocieristico costruito da Fincantieri per Msc, il più grande degli Stati Uniti. Al taglio del nastro del Seatrade di Miami, insieme al deputato viterbese, in rappresentanza dei territorio di Viterbo e Civitavecchia, hanno preso parte il commissario straordinario dell’Adsp, Pino Musolino; la sindaca Chiara Frontini; il console generale italiano a Miami, Michele Mistò; il segretario dei Trasporti della Florida, Jared Perdue; e l’amministratore unico di Ram, Davide Bordoni. “Essere presenti a questa manifestazione – spiega il deputato – è fondamentale per stimolare opportunità di sviluppo che contribuiscono alla crescita economica e culturale dei nostri territori. A questo scopo – prosegue Rotelli – fondamentale è la collaborazione con il porto di Civitavecchia, primo hub crocieristico del Mediterraneo”. Secondo i dati emersi al Seatrade 2025, infatti, la città laziale raggiungerà oltre 3 milioni e mezzo di passeggeri, confermando il primato anche nel 2026. “Si tratta di numeri straordinari che, attraverso sinergie istituzionali e partnership internazionali, sono destinati ad avere ricadute importanti sui flussi turistici che interesseranno Roma, Civitavecchia e la provincia di Viterbo. L’obiettivo – conclude il deputato viterbese – è connettere il turismo crocieristico con quello termale e culturale, coinvolgendo i territori circostanti in un progetto integrato”.

