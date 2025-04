DESIGN WEEK – COLDIRETTI: INAUGURATO IL BIOS TOTEM AL MERCATO CONTADINO DI PORTA ROMANA

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 N. 33 – 9 aprile 2025

Design week, il Bios Totem che celebra la natura

al mercato contadino di Porta Romana a Milano

Per la settimana meneghina dedicata al design, il mercato Campagna Amica di Porta Romana a Milano apre le porte all’arte, con il “Bios totem” di Stefano Ogliari Badessi. Lo rende noto Coldiretti Lombardia in occasione dell’inaugurazione dell’opera. Presenti, insieme all’artista, Carmelo Troccoli, direttore Fondazione Campagna Amica; Gianfranco Comincioli e Giovanni Benedetti, presidente e direttore di Coldiretti Lombardia; Eleonora Masseretti, presidente Terranostra Lombardia; Andrea Magarini, direttore area Food Policy Comune di Milano; Giacomo Perego, assessore del Municipio 4 del Comune di Milano.

Il “Bios Totem” – spiega Coldiretti Lombardia – è un’installazione artistica alta 4 metri realizzata con scarti di legno e di ferro provenienti dalla logistica, che racconta il fragile ma perfetto meccanismo della natura tra materia, nutrimento, equilibrio ecologico e rinascita.

La scultura – continua Coldiretti – ha alla base la raffigurazione di un maiale, simbolo di abbondanza e materia. Sul suo dorso è appoggiata una mela che richiama il nutrimento e la conoscenza, al di sopra della quale si trova un’ape, emblema di equilibrio ecologico e lavoro collettivo. Alla sommità dell’opera un gallo, simbolo di coraggio, ma anche di risveglio e quindi di rinascita.

Il “Bios Totem” – prosegue Coldiretti Lombardia – prende vita nel cortile del mercato, per l’occasione ricoperto dalla lolla di riso, un materiale di risulta che diventa parte integrante dell’esperienza, con il pubblico invitato a camminare su questo tappeto naturale per sperimentare una connessione diretta con la terra e il mondo agricolo. Un omaggio alla cultura contadina, alla natura, alla trasformazione e al riuso della materia.

Per la settimana della Milano Design Week – informa Coldiretti Lombardia – il mercato Campagna Amica di Porta Romana in via Friuli 10/a, nei prossimi giorni rimane aperto con i seguenti orari: giovedì 10 aprile dalle ore 16 alle 21; venerdì 11 aprile dalle ore 16 alle 21; sabato 12 aprile dalle ore 8 alle 14 e dalle 16 alle 21. Tutte le sere sarà possibile fare l’agri-aperitivo, dalle ore 18 alle 21.

L’installazione artistica “Bios Totem” – conclude Coldiretti Lombardia – fa eco al primo murales di legno di Milano, ideato dall’artista Stefano Rossetti, che decora il muro esterno del mercato contadino di Porta Romana: realizzato in occasione dell’edizione 2021 della Milano Design Week, rappresenta Madre Natura sottoforma di quattro figure femminili che corrispondono alle quattro stagioni.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa nazionale ed europea di cui al D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) e al Reg. UE 679/2016, si precisa che la presente e-mail e’ inviata unicamente ai destinatari sopra indicati, con espressa diffida di leggere, copiare ed usare senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla e contattarci immediatamente.

NOTICE OF CONFIDENTIALITY

In accordance with national and European legislation pursuant to Legislative Decree 196/2003 (as amended and supplemented) and EU Reg. 679/2016, please note that this e-mail is sent only to the recipients indicated above, with express warning to read, copy and use without authorization. If you have received this copy by mistake, please destroy it and contact us immediately.