Commercialisti Catania, cultura d’impresa tra i banchi dell’Istituto superiore di Riposto

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

Un ponte tra il mondo della scuola e quello delle imprese, in cui l’approccio pratico ha permesso a molti giovani di fare esperienza sul campo, acquisendo importanti competenze da spendere positivamente nel loro futuro. È questa in sintesi l’anima del progetto di alternanza scuola-lavoro messo in campo dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Catania, in sinergia con l’Istituto I.I.S. Riposto, che ha visto il suo atto conclusivo nella giornata di ieri – martedì 8 aprile – al Village by Ca Sicilia. Circa una trentina gli studenti coinvolti, divisi in sei gruppi, con l’obiettivo di redigere un business plan, strumento essenziale per trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale sostenibile. Durante le tre giornate di attività, per un totale di 20 ore, i ragazzi sono stati affiancati da un team di professionisti, che hanno messo a disposizione conoscenze tecniche e teoriche, consentendo agli studenti di avere una visione strategica e strutturare le proprie idee in modo chiaro, realistico e innovativo. Il prezioso contributo dei commercialisti Elisa Manganaro, Giovanna Sambataro, Marilia Di Mauro, Gianni Greco e Consolata Rapisarda ha permesso, infatti, di comprendere meglio le dinamiche della cultura di impresa e far conoscere in modo diretto la figura del professionista, il suo ruolo e le sue funzioni.

«Da sempre attenti all’evoluzione del tessuto economico e sociale del territorio, con questo percorso intendiamo valorizzare la creatività e l’impegno dei ragazzi, oltre a stimolare il dialogo tra scuola e mondo delle professioni – commenta il presidente f.f. dell’Ordine Tito Giuffrida – Questa sinergia ci permette di condividere le nostre competenze, rafforzando la cultura dell’impresa come strumento di crescita personale, sociale ed economica». Sotto la guida attenta del tutor didattico Angelo Raciti, gli studenti hanno preso parte anche a una lezione di educazione finanziaria, curata da Biagio Andò, sviluppatore Crescita Direzione Regionale Sicilia Crédit Agricole. Al termine del progetto, come riconoscimento, l’istituto bancario ha aperto gratuitamente un conto corrente a tutti i partecipanti.