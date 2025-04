(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

Nardella (PD): Occorre risposta determinata e unita dell'Europa per difendere la filiera agroalimentare.

“Durante l’audizione in commissione agricoltura del commissario Hansens mi sono soffermato sui dazi americani, chiedendo una risposta forte e determinata di tutta la Commissione contro l’attacco commerciale americano e ponendo il tema di quale sia la risposta che la Commissione intende attuare per il settore agroalimentare e del vino”. Lo dichiara Dario Nardella, europarlamentare PD e coordinatore in commissione agricoltura.

“Ritengo fondamentale coordinare le misure commerciali – continua Nardella – che l’Europa assumerà in questo settore con il pacchetto vino che è stato presentato a Verona e che diventerà una proposta di regolazione entro l’estate, così da integrare le strategie europee del settore con le situazioni contingenti come la guerra commerciale innescata dal presidente usa Trump”.

“Ho trovato la risposta del Commissario soddisfacente poiché ha assicurato impegno sul fronte della risposta europea e confermando preoccupazione per l’impatto sulla produzione vitivinicola italiana, già colpita dal calo dei consumi e dalla sovrapproduzione, conclude Dario Nardella.