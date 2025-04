(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 07 April 2025 FEMMINICIDI, NAVE (M5S): GAIA SALVA PER MIRACOLO, GOVERNO NON FACCIA FINTA DI NON VEDERE

Roma, 7 apr. – “La storia di Gaia, la giovane di 25 anni di Bacoli che ha scampato la morte per miracolo dopo mesi di violenze brutali da parte del suo ex compagno, è emblematicamente rappresentativa della terribile realtà che tante donne vivono nel nostro Paese. Gaia poteva essere l’ennesimo femminicidio e purtroppo la sua storia non è un caso isolato. Non possiamo più tollerarlo, servono azioni immediate e concrete. Inasprire le pene e punire i colpevoli non serve a nulla senza l’educazione al rispetto fin dai primi anni d’età e senza rendere i centri antiviolenza facilmente accessibili per tutte le donne in difficoltà. Il governo deve interrompere questa inerzia. O siamo dalla parte di Gaia e di tutte le donne che hanno subito violenza, o siamo dalla parte di chi perpetua queste atrocità. Non ci sono alternative”.

Così in una nota il senatore M5S Luigi Nave.

