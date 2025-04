COMUNICATO STAMPA – Giornata della costa

(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2025

SETTIMANA BLU: SVILUPPO, VALORI E AMBIENTE

Dall’economia del mare il futuro della nostra terra e dei giovani

Lecce, 7 aprile 2025 – Si è svolto questa mattina presso la sede di

Confindustria Lecce il convegno “Settimana Blu: Sviluppo, Valori e

Ambiente”, organizzato dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli e da

Confindustria Lecce, nell’ambito della Settimana Blu 2025, iniziativa

regionale dedicata alla promozione della cultura del mare e dello sviluppo

sostenibile.

L’apertura dei lavori è stata affidata ai saluti istituzionali del

presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì, del Comandante della

Capitaneria di Porto di Gallipoli, Capitano di Vascello Francesco Perrotti,

del presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci, del

vicepresidente provincia di Lecce Fabio Tarantino, del Colonnello Stefano

Ciotti Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, del dott.

Antonio Pasca, presidente del TAR di Lecce e del vice sindaco di Lecce,

Roberto Giordano Anguilla, del rettore Fabio Pollice.

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra

istituzioni, esperti e operatori economici sul tema della valorizzazione

della costa e del Mar Mediterraneo, con un focus specifico sull’economia

blu, la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Particolarmente significativo è stato l’intervento della Guardia Costiera, a

cura del Capitano di corvetta Cosimo Pichierri, che ha illustrato gli

strumenti in uso nelle Capitanerie, fondamentali per l’ottimizzazione della

gestione del traffico marittimo e per il monitoraggio e la sicurezza delle

attività portuali e costiere.

Il Comandante della Sezione Operativa Navale della Guardi di Finanza di

Gallipoli Salvatore Spezzati ha invece illustrato il ruolo della Guardia di

Finanza come polizia del mare, impegnata a difendere lo sviluppo economico,

i valori dell’ambiente e la sicurezza delle nostre coste.

Giuseppe Coppola, delegato ai Sistemi Integrati del Turismo ed Economia del

Mare di Confindustria Lecce, ha posto l’attenzione sulla necessità di un

approccio integrato tra imprese, istituzioni e formazione.

Il prof. Antonio Ficarella, presidente dell’ITS Mobilità Sostenibile, ha

evidenziato come la formazione tecnica post-diploma rappresenti un volano

per il futuro occupazionale dei giovani nei settori legati al mare. La

prof.ssa Giuseppina Antonaci, presidente dell’ITS Turismo, ha invece

sottolineato l’importanza di coniugare etica del lavoro, innovazione,

accoglienza, sostenibilità sociale e identità culturale per uno sviluppo

turistico sostenibile.

L’iniziativa si è inserita nel programma regionale della Settimana Blu 2025,

promossa dalla Regione Puglia, dalla Direzione Marittima di Bari e

dall’Ufficio Scolastico Regionale, con l’obiettivo di rafforzare nelle

giovani generazioni la consapevolezza del valore del patrimonio marino e

della necessità di tutelarlo.

La partecipazione attiva di pubblico e stakeholder ha confermato il forte

interesse del territorio per le tematiche affrontate, aprendo nuove

prospettive di collaborazione e progettualità condivise.

