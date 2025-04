RECALL – Umanizzazione delle cure: AOU di Modena protagonista dell’evento organizzato il 7 aprile a Siena 1°open meeting “HumanCare – L’ecosistema per l’umanizzazione delle cure” in programma il 7 aprile, dalle 10 alle 18, alla Certosa di Pontignano a Siena.

(AGENPARL) - Roma, 6 Aprile 2025

È possibile seguire l’evento anche on-line

Umanizzazione delle cure: AOU di Modena protagonista dell’evento organizzato il 7 aprile a Siena

1°open meeting “HumanCare – L’ecosistema per l’umanizzazione delle cure” in programma il 7 aprile, dalle 10 alle 18, alla Certosa di Pontignano a Siena.

Modena, venerdì 4 aprile 2025 – L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena sarà protagonista, lunedì 7 aprile del 1°open meeting “HumanCare-L’ecosistema per l’umanizzazione delle cure” che si tiene dalle 10 alle 18, alla Certosa di Pontignano a Siena. L’evento rientra tra quelli previsti dal protocollo per l’Umanizzazione delle cure che è stato firmato il 13 novembre del 2024 al Forum Sistema Salute di Firenze, tra AOU Senese, AOU di Modena e ASL 4 Liguria. La plenaria della mattina sarà visibile anche on-line: https://www.grandiospedali.it/event/humancare-lecosistema-per-lumanizzazione-delle-cure/

Porteranno i saluti istituzionali il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il rettore dell’Università degli Studi di Siena, Roberto Di Pietra, l’assessore alla Sanità, Servizi Informatici e Sviluppo Digitale del Comune di Siena, Giuseppe Giordano, il presidente della Conferenza aziendale dei sindaci Area Vasta Toscana Sud Est, Giuseppe Gugliotti.

Introdurranno i lavori Luca Baldino, direttore generale Aou di Modena, Antonio Davide Barretta, direttore generale Aou Senese e Coordinatore progetto HumanCare, Paolo Petralia, direttore generale Asl 4 Liguria e coordinatore Community Ambassador, Claudio Vagnini, già direttore generale Aou di Modena.

“Per la nostra Azienda l’evento di Siena è una tappa importante del percorso sull’Umanizzazione delle Cure che è stato avviato lo scorso anno e che siamo intenzionati a portare avanti con decisione – ha spiegato l’Ing. Luca Baldino, Direttore Generale AOU di Modena –Oggi, infatti, in questo prestigioso contesto istituzionale, che rappresenta il punto di partenza per un cambiamento culturale e operativo che promette di migliorare la qualità della vita dei pazienti e la sostenibilità del sistema sanitario nel suo complesso, presentiamo i numerosi progetti già avviati in questi mesi e possiamo dare un’anteprima dei nuovi percorsi che presto attiveremo.” Sono attualmente venticinque i progetti di Umanizzazione delle Cure approvati dall’ AOU di Modena e co-progettati con le associazioni di volontariato.

“All’evento del 7 aprile vengono presentate le esperienze più significative già attive sul territorio nazionale rispetto al tema dell’umanizzazione delle cure e l’AOU di Modena non solo è tra queste bensì fa parte del comitato scientifico organizzatore dell’intera giornata. –ha affermato Ilenia Doronzo, Project Manager Umanizzazione delle Cure, Staff al Direttore Generale, AOU di Modena – In quella sede avremo l’occasione di mostrare l’impegno, da parte degli ospedali modenesi, a porre al centro la dignità e l’unicità di ogni individuo – pazienti, operatori sanitari e caregiver inclusi – attraverso il metodo che ha contraddistinto il nostro lavoro: l’implementazione della multidisciplinarità e l’inter-professionalità fin dalle prime fasi di co-progettazione. La strada che l’AOU di Modena ha intrapreso vede, quindi, l’unione dei saperi professionali sanitari, tecnici e amministrativi e di quelli esperienziali del mondo del volontariato. Il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato costituisce un valore aggiunto alla progettazione, confermato dalle evidenze di letteratura, le quali indicano che la presenza di non professionisti nelle sedi in cui si discute di salute e sanità non soltanto arricchisce quanto prodotto, ma soprattutto porta una visione nuova e diversa dell’analisi dei contesti.”

Medici, dirigenti ospedalieri, esperti si confronteranno sull’innovazione tecnologica, sulla collaborazione tra sanità e terzo settore, sugli effetti terapeutici degli ambienti ospedalieri che devono diventare “ambienti che curano”, sulla cultura come risorsa per la salute perché è in grado di produrre benessere, incidendo sia sulla qualità che sulla dignità della vita, sulla capacità di comunicare e di relazione medico-paziente e familiari.

È prevista una tavola rotonda, moderata dal giornalista Luca Telese, alla quale parteciperanno Americo Cicchetti, direttore generale del Ministero della Salute, Mario Del Vecchio, professore associato del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze, Vincenzo La Regina, membro del tavolo Umanizzazione delle Cure del Ministero della Salute, le senatrici Tilde Minasi e Vincenza Rando, Monsignor Renzo Pegoraro, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita.

I professionisti di AOU di Modena saranno protagonisti nelle diverse sessioni parallele.