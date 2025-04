(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 02 April 2025 MOBY PRINCE, AMICH (FDI): DOPO TRENTAQUATTRO ANNI DI SILENZI E MENZOGNE, LAVORIAMO PER LA VERITÀ

“A pochi giorni dal 34mo anniversario della tragedia della Moby Prince, l’amministrazione comunale di Livorno è stata audita dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause di questo disastro. Nel corso dell’audizione, alle legittime richieste di giustizia si sono mescolate non solo considerazioni sulla qualità del lavoro svolto ma anche le emozioni e le sensazioni di tutta la comunità di Livorno, nel suo desiderio – per ora insoddisfatto – di verità”. Lo ha dichiarato Enzo Amich, deputato di Fratelli d’Italia. “Il nostro lavoro di inchiesta non è l’espletamento di una mera formalità, ma un’attività di indagine scrupolosa, grazie al contributo di commissari che hanno scelto di far parte di questo organismo, determinati a stabilire che cosa effettivamente accadde. Nel corso degli anni, le varie commissioni d’inchiesta insediatesi sono pervenute ad alcuni punti fermi che smontano molte falsità e mistificazioni, non solo nei confronti dei familiari delle vittime, ma di un’intera comunità. Scelsi di far parte di questa commissione perché, poco più che adolescente, mi rimasero impresse le immagini e gli audio di quella tragedia e lessi la storia delle sorelle Ilenia, di un anno, e Sara, di cinque, che morirono tra le braccia dei loro genitori trentenni. La loro memoria e il dolore delle loro famiglie sono per me un monito costante. Sono certo che il contributo ai lavori di inchiesta da parte del gruppo di FdI, che oltre a me comprende i colleghi Alessandro Amorese, Maria Grazia Frijia, Carmen Letizia Giorgianni e Mauro Malaguti, sarà determinante ai fini di ristabilire la verità dopo decenni di omissioni e menzogne”, ha concluso Enzo Amich.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati