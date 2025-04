CS ABRUZZO-MARINUCCI NUOVO PRESIDENTE ODG, LE CONGRATULAZIONI DI FDI

(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2025

Tue 01 April 2025

*FdI: Congratulazioni a Marina Marinucci, nuova presidente dell’Ordine dei

Giornalisti d’Abruzzo*

I parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, *Etelwardo Sigismondi, Guido

Liris, Guerino Testa*, insieme al capogruppo in Consiglio regionale, *Massimo

Verrecchia,* esprimono le loro più sentite congratulazioni a *Marina

Marinucci,* neo eletta presidente dell’*Ordine dei giornalisti d’Abruzzo*.

“Auguriamo a Marina un proficuo lavoro in questo ruolo di grande

responsabilità. L’informazione rappresenta un pilastro fondamentale per il

nostro territorio, contribuendo a garantire trasparenza, pluralismo e

consapevolezza tra i cittadini. Siamo certi che la sua guida saprà

valorizzare ulteriormente il lavoro dei giornalisti abruzzesi e rafforzare

il legame tra informazione e comunità” – dichiarano i rappresentanti di

Fratelli d’Italia. I parlamentari e il capogruppo regionale rivolgono,

inoltre, un sentito ringraziamento al presidente uscente, *Stefano

Pallotta,* che per oltre vent’anni ha guidato l’Ordine professionale,

diventando un punto di riferimento per la categoria, arricchendo in modo

significativo il panorama del giornalismo abruzzese.

L’Aquila, 1 aprile 2025

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne