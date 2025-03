(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

PORTA (PD): CONTINUA L'OFFENSIVA DEL GOVERNO MELONI CONTRO GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio, oggi avrà le idee più chiare: il governo Meloni-Tajani-Salvini ha dichiarato guerra agli italiani nel mondo: pensionati, disoccupati, italo-discendenti… mai tanti provvedimenti presi in così poco tempo e con tale virulenza come quelli di questi ultimi mesi.

E soprattutto, con riferimento alle ultime decisioni annunciate in Consiglio dei Ministri sulla cittadinanza, con scarso rispetto per il Parlamento e meno ancora per il sistema di rappresentanza degli italiani all’estero.

Su materie così delicate non si può intervenire in forma emergenziale e precipitata; leggeremo i testi completi e attenderemo i dovuti passaggi parlamentari per intervenire in maniera seria e adeguata, con il rispetto che ci caratterizza e che evidentemente manca a questo governo.

