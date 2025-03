MEMO PER DOMANI – Un convegno per il futuro della sanità a Nocera Inferiore: la Fials Salerno chiama a raccolta istituzioni e cittadini

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 COMUNICATO STAMPA N. 4 del 2025

*Oggetto: Un convegno per il futuro della sanità a Nocera Inferiore: la

Fials Salerno chiama a raccolta istituzioni e cittadini *

Sabato 29 marzo 2025 alle 9,30, presso la Galleria Maiorino di Nocera

Inferiore (via Matteotti 19), si terrà il convegno pubblico

“Sanitaria…Mente Parlando”, un momento di confronto sul futuro della

sanità locale e sulle prospettive per operatori e cittadini. All’evento

sono stati invitate figure istituzionali di rilievo, tra cui i consiglieri

regionali Raffaele Pisacane, Aurelio Tommasetti, Tommaso Pellegrino e

Corrado Matera. Presenti anche i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera

Superiore, il direttore sanitario del Dea Nocera-Scafati-Pagani e il

presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Salerno.

Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno, sottolinea

l’importanza dell’iniziativa: “Questo convegno rappresenta un’opportunità

fondamentale per discutere apertamente delle criticità e delle prospettive

della sanità territoriale. Il nostro obiettivo è garantire un servizio

sanitario efficiente, accessibile e all’altezza delle esigenze della

cittadinanza”.

L’evento, dunque, ha l’intento di costruire un dialogo costruttivo tra

istituzioni e cittadini.

“Dobbiamo lavorare insieme per migliorare le condizioni dei lavoratori

della sanità e per offrire ai cittadini cure di qualità. Il confronto con

le istituzioni è essenziale per trovare soluzioni concrete e attuabili”

,aggiunge Lopopolo.

L’iniziativa, promossa dalla Fials Salerno, si inserisce in un percorso di

sensibilizzazione e valorizzazione delle risorse sanitarie locali, con la

ferma volontà di stimolare un cambiamento positivo nel sistema sanitario

territoriale.

