CS – Obbligo polizze catastrofali: per le mpmi arriva la proroga.

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

*** COMUNICATO STAMPA ***

Obbligo polizze catastrofali: per le mpmi arriva la proroga.

Confartigianato: decisione di buon senso. Ora lavorare per regole chiare.

BARI – 28 marzo 2025 – “Con la scelta di prevedere una proroga per l’entrata in vigore dell’obbligo di stipulare polizze contro le calamità naturali, il Governo ha dimostrato di aver compreso le esigenze delle micro e piccole imprese, come rappresentate sin dall’inizio da Confartigianato. Ora è necessario mettersi al lavoro per individuare soluzioni adeguate alle esigenze di questa tipologia di aziende, che sono la quasi totalità del tessuto produttivo regionale e nazionale”.

È il commento del Presidente di Confartigianato Imprese Puglia Francesco Sgherza in merito al rinvio deciso oggi dal Consiglio dei Ministri e che sarà differenziato a seconda della dimensione delle imprese. Il termine è infatti differito al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per le piccole e micro aziende. Rimane invece fermo al primo aprile il termine per le grandi imprese, ma non scatteranno per ora le sanzioni per chi non si adegua.

Per Sgherza “è fondamentale utilizzare la proroga per fare chiarezza su molti aspetti ancora oscuri del decreto attuativo dell’obbligo di assicurazione: beni da assicurare, danni da risarcire, confrontabilità delle offerte delle assicurazioni. Un impegno che ci auguriamo possa iniziare fin dal tavolo convocato lunedì 31 marzo dal Ministero delle Imprese e del made in Italy con le Organizzazioni imprenditoriali e ANIA con l’obiettivo di consentire a 4 milioni di imprese di scegliere e stipulare polizze chiare, trasparenti e che garantiscano risarcimenti equi e commisurati al danno”.

Un grande risultato ottenuto da quella che, in Italia e in Puglia è la più rappresentativa organizzazione dell’artigianato e della piccola impresa: il Presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli a più riprese è intervenuto per sottolineare che “il decreto sull’obbligo di assicurazione contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali è inapplicabile”, chiedendo che prevalesse il buon senso, disponendo una proroga atta a garantire un’applicazione utile e trasparente della norma. Confartigianato ha espresso le preoccupazioni di oltre 4 milioni di imprenditori a livello nazionale alle prese con un provvedimento che, oltre a comportare un esborso di almeno 2 miliardi di euro, a oggi non offre certezza sui beni da assicurare, su quali danni verranno risarciti, sulla confrontabilità delle offerte da parte delle assicurazioni.

“Tanti interrogativi – spiega Sgherza – che Confartigianato ha subito indicato ma che non sono stati sciolti nel pur lungo tempo intercorso tra l’emanazione della norma primaria e il decreto ministeriale attuativo uscito soltanto il 28 febbraio, a un mese dall’entrata in vigore. Ora, è più che mai urgente trovare soluzioni concrete, percorribili e realmente utili per coprire questa tipologia di rischi”.

