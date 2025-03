Comunicato stampa – Aste di titoli di Stato, 28 marzo 2025

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 La Banca d’Italia comunica i risultati relativi alle aste di collocamento di titoli

di Stato svolte nella giornata del 28 Marzo 2025 :

– BTP 2,95 % 5 anni 01-07-2030

– BTP 3,65 % 10 anni 01-08-2035

– CCTeu T.V. 7 anni 15-04-2033

– CCTeu T.V. 8 anni 15-04-2032

Tipo titolo

Data di emissione

Data di scadenza

Numero tranche

Tipo asta

Data regolamento

Importo massimo offerto

Importo minimo offerto

Importo richiesto

Importo assegnato

Rapporto di copertura

Rendimento lordo (%)

Variazione rendimento in punti base

Data asta precedente

Prezzo di aggiudicazione

Importo in circolazione

BTP 2,95 %

03-03-2025

01-07-2030

MARGINALE

01-04-2025

27-02-2025

99,64

Tipo titolo

Data di emissione

Data di scadenza

Numero tranche

Tipo asta

Data regolamento

Importo massimo offerto

Importo minimo offerto

Importo richiesto

Importo assegnato

Rapporto di copertura

Rendimento lordo (%)

Variazione rendimento in punti base

Data asta precedente

Prezzo di aggiudicazione

Importo in circolazione

BTP 3,65 %

15-01-2025

01-08-2035

MARGINALE

01-04-2025

27-02-2025

98,80

Tipo titolo

Data di emissione

Data di scadenza

Numero tranche

Tipo asta

Data regolamento

Importo massimo offerto

Importo minimo offerto

Importo richiesto

Importo assegnato

Rapporto di copertura

Rendimento lordo (%)

Variazione rendimento in punti base

Data asta precedente

Prezzo di aggiudicazione

Importo in circolazione

Cedola corrente

CCTeu T.V.

15-10-2024

15-04-2033

MARGINALE

01-04-2025

27-02-2025

100,25

2,105

Tipo titolo

Data di emissione

Data di scadenza

Numero tranche

Tipo asta

Data regolamento

Importo massimo offerto

Importo minimo offerto

Importo richiesto

Importo assegnato

Rapporto di copertura

Rendimento lordo (%)

Prezzo di aggiudicazione

Importo in circolazione

Cedola corrente

8 anni scadenza 15-04-2032

CCTeu T.V.

15-04-2024

15-04-2032

MARGINALE

01-04-2025

100,76

2,080

