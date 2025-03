(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

CAMPANIA. VIETRI (FDI): CON DE LUCA ULTIMI PER QUALITA' VITA, SANITA E TRASPORTI

“De Luca dovrebbe mettersi d’accordo con se stesso o magari fare un ripasso di grammatica. Oggi sostiene che la Campania e’ gia’ la prima regione d’Italia per le liste d’attesa; poi aggiunge che per le visite urgenti i cittadini avranno (ma non si sa da quando) una risposta entro dieci giorni. Siamo di fronte ad una contraddizione grammaticale oltre che temporale, che assomiglia tanto a quella già nota del ‘Mai piu’ ultimi’. Sono passati, infatti, dieci anni dal suo arrivo alla Regione e la Campania e’ tutt’oggi agli ultimi posti in tutti gli indicatori sociali ed economici nazionali per qualita’ della vita, sanita’ e trasporti”.

Lo dichiara il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri rispondendo alle dichiarazioni del governatore.

“E’ evidente che De Luca vive su Marte. Dovrebbe scendere sulla Terra e parlare con qualsiasi cittadino per rendersi conto di quanti mesi si devono attendere per avere una visita nella nostra regione. Telefoni piuttosto ad un Cup (probabilmente non lo ha mai fatto) e vedra’ che purtroppo la realta’ non e’ quella che lui ogni giorno racconta”.

Infine, in merito alla manifestazione sulla Sanita’ annunciata da De Luca per il 6 maggio, l’onorevole Vietri aggiunge: “Ci auguriamo che, al contrario di quanto fatto finora, il governatore non sprechi altri soldi dei contribuenti campani per celebrare un ennesimo (falso) primato, relativo questa volta, alle liste d’attesa. Sono certa pero’ – conclude Vietri – che gli organi di controllo amministrativi e contabili monitoreranno anche questo possibile sperpero di risorse pubbliche da parte della Regione Campania” conclude Vietri.

