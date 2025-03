(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Sicurezza. De Corato (FdI): bene Prefetto Milano su estensione zone rosse

“Apprendo con piacere che le ‘Zone rosse’ sono state prorogate per altri sei mesi ed estese. Ora interesseranno anche la zona delle Colonne di San Lorenzo, la via Padova e la città Rozzano. In tutte queste realtà, soprattutto in via Padova e nelle vie adiacenti, la situazione è davvero preoccupante con bande di stranieri, in particolare arabi e sudamericani, che pensano di fare ciò che vogliono in qualsiasi orario del giorno e della notte, penalizzando i poveri residenti che ci vivono. Dopo alcune sporadiche apparizioni, la polizia locale, da quelle parti è sparita. Sono contento che, dopo le mie continue segnalazioni e denunce, si sia deciso di intervenire concretamente attraverso un’ordinanza prefettizia che contrasterà in maniera decisa il degrado urbano e la notevole criminalità, anche a Rozzano, che è il Comune più grande del collegio dove sono stato eletto Deputato nell’ ottobre 2022”. Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati