(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 PRODI. CIABURRO(FDI), SMASCHERATO ANCHE DAI SUOI AMICI

“Se anche gli amici de La7 abbandonano il Professore, mostrando il video in cui tira i capelli alla giornalista che lo stava intervistando, le chiacchiere stanno a zero. Romano Prodi mente sapendo di mentire e consapevole, soprattutto, che ciò che ha fatto non ha scusanti. Dovrebbe chiedere scusa col capo cosparso di cenere invece di cercare vie di fuga che non hanno alcun ancoraggio con la realtà. Elly, se ci sei batti un colpo: le tue combattive velleità di difesa delle donne dove sono finite?”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati