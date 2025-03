(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

Commissione d’inchiesta Signa-Donazioni: programmate le prime audizioni

**Il primo appuntamento, cui saranno invitate tre persone, fissato per il 23 maggio. Riferito l’esito delle richieste di informazioni inviate a varie istituzioni.**

È tornata a riunirsi questa mattina la . All’ordine del giorno della seduta erano ulteriori proposte di nominativi per le audizioni e la definizione dell’ordine e delle date per le audizioni stesse. “Innanzitutto, è stato riferito in merito all’esito delle lettere con richiesta di informazioni inviate alle diverse istituzioni, tra cui la Procura Antimafia, la Guardia di Finanza, i Carabinieri”, spiega il presidente della commissione Andreas Colli, “e quindi sulle risposte ricevute – o non ricevute “.

Di seguito, la commissione si è confrontata sulla programmazione delle audizioni: “Abbiamo stabilito ulteriori nominativi di persone da invitare, oltre a quelli già indicati nel decreto istitutivo”, così ancora il presidente: “In totale ora abbiamo 30 nomi, ai quali, se necessario, se ne potranno aggiungere altri”. Il primo appuntamento per le audizioni, cui saranno invitate tre persone, è stato fissato per il 23 maggio prossimo. Le successive date, fino al mese di novembre, sono già state fissate dalla commissione.

La prossima seduta della commissione è il 23 aprile.

La commissione d’inchiesta Signa-Donazioni è stata istituita nel gennaio scorso allo scopo, come si legge nel, di “approfondire le indagini sul gruppo Signa e su Heinz-Peter Hager, l’influenza esercitata dai privati e dall’imprenditoria sulle decisioni politiche nonché le connesse donazioni alla SVP”.

