Agenzia regionale 377.25 domani Emiliano e Triggiani alla conferenza stampa CPRM

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Domani il Presidente Emiliano e l’assessora Triggiani alla conferenza

stampa CRPM, Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa

Domani, giovedì 27 marzo, a Bari in Fiera del Levante (Pad. 152, sala 1)

alle 13.30 si terrà una conferenza stampa per illustrare la due-giorni

internazionale che si avvierà al mattino, per i lavori dell’ufficio

Politico della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa

(CRPM) e della sua Commissione Intermediterranea, organizzati col supporto

della Regione Puglia e dell’Agenzia Asset.

Interverranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano,

l’assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani, il presidente del CRPM

Filip Reinhag con il segretario generale Davide Strangis, il direttore

generale Asset Elio Sannicandro.

A seguire, alle 14, nella stessa sala riprenderanno i lavori aperti da un

intervento del presidente Emiliano.

Nella due-giorni, a cui interverranno presidenti e rappresentanti delle

Regioni costiere europee e vari eurodeputati, sarà predisposta l’agenda

dell’organismo internazionale per la nuova programmazione europea

individuando i temi prioritari su cui le Regioni intendono sollecitare la

Commissione UE e l’Europarlamento per l’assegnazione delle risorse.