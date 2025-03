(ACON) SCIENZA. MASSOLINO (PAT-CIV): L’IA APRE PANORAMI INEDITI

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 (ACON) Trieste, 26 mar – “La Sissa rappresenta un’eccellenza

internazionale, oltre a essere parte integrante del prezioso

sistema scientifico, chiave del futuro di Trieste e della

regione”.

Cos?, in una nota, Giulia Massolino, consigliera regionale del

Patto per l’Autonomia – Civica Fvg, a margine del sopralluogo

svolto dalla VI Commissione consiliare presso il campus di via

Bonomea.

“Durante la visita ci ? stato rappresentato quanto l’intelligenza

artificiale sia fondamentale per analizzare la spropositata mole

di dati a disposizione grazie all’avanzamento tecnologico in

tutti i campi di ricerca. Tuttavia, specialmente in

considerazione della situazione geopolitica attuale, necessita di

grande consapevolezza – aggiunge Massolino -: ? indispensabile

conoscere e gestire gli impatti ambientali e sociali”.

“In questo, il mondo accademico e della ricerca svolgono un ruolo

cruciale ed ? importante – conclude l’esponente autonomista – la

presenza di Trieste nelle reti internazionali, con anche la

dimostrata capacit? di attrarre cervelli dall’estero”.

ACON/COM/sm

261005 MAR 25