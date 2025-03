(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 *COMUNICATO STAMPA*

*Agricoltura E’: Cia, bene Fitto su difesa fondi Pac e priorità ad aree

interne *

*Il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue al Villaggio Masaf *

Roma, 24 mar. – “Abbiamo apprezzato le dichiarazioni di Raffaele Fitto

rispetto alla difesa dei fondi Pac. Non si può correre il rischio di un

fondo unico, serve garantire la singola dimensione economica di ogni

settore. Bene anche l’attenzione dedicata alle aree interne e al tema delle

risorse idriche. Bisogna approfittare della revisione della politica di

coesione e utilizzare i fondi anche per rispondere alle esigenze della

gestione dell’acqua, sia in termini di infrastrutture che di

approvvigionamento”. Questo il commento del presidente di Cia-Agricoltori,

Cristiano Fini, dopo le parole del vicepresidente della Commissione Ue,

Raffaele Fitto nell’intervento ad Agricoltura E’, l’evento dedicato al

mondo agricolo italiano a nell’area riqualificata di Piazza della

Repubblica a Roma.

Per Cia è, dunque, importante il no di Fitto all’ipotesi di Fondo unico

nazionale per il finanziamento della Pac, che segnerebbe lo stop a una

politica economica di settore. In merito alle aree interne, Cia ha

apprezzato la volontà del vicepresidente Fitto di contrastarne l’abbandono

e lo spopolamento con risorse e misure dedicate, attraverso la sinergia fra

i fondi di coesione e le politiche agricole comunitarie, al fine di creare

servizi per aumentare la qualità della vita in quelle zone.

