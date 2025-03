Uispress n. 11 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 21 marzo 2025

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

L’Uisp a Trapani al fianco di Libera nella XXX Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie

Venerdì 21 marzo Trapani ha ospitato la XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico.

L’Uisp, tra le associazioni fondatrici di Libera, ha preso parte al corteo che si è svolto per le vie della città siciliana, e Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, è salito sul palco per partecipare alla lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Molti ragazzi e ragazze dietro lo striscione Uisp, con delegazioni da vari Comitati, da Uisp Sicilia e da Uisp Trapani.

“E’ importantissimo essere qui in occasione della trentesima edizione di questa iniziativa a cui l’Uisp guarda ogni anno con grande attenzione – ha detto Tiziano Pesce, intervistato dal Giornale Radio Sociale”. IL VIDEO CON L’INTERVISTA A TIZIANO PESCE

Sergio Vinciprova, presidente Uisp Sicilia ha detto: “L’antimafia è nel nostro Dna: io mi auguro che una giornata come questa possa essere veramente un inizio, che da qui parta un nuovo germoglio dell’antimafia”.

Tiziano Pesce è stato eletto presidente nazionale Uisp dai 260 delegati presenti a Tivoli Terme (Roma)

Tiziano Pesce è stato eletto presidente Uisp al termine del XX Congresso nazionale dell’associazione che si è tenuto a Tivoli Terme (Roma) dal 14 al 16 marzo. Pesce, genovese, 49 anni, è al suo secondo mandato: è stato eletto all’unanimità da 260 delegati, in rappresentanza di oltre un milione di iscritti Uisp.

“Valore sociale dello sport e impegno civile, trasparenza e legalità, diritti e salute: sono queste le parole chiave emerse in questo Congresso, alle quali si è richiamato anche don Luigi Ciotti – ha detto Tiziano Pesce nelle conclusioni – Abbiamo la nostra base nel territorio, non siamo un soggetto associativo federalista ma siamo una grande associazione nazionale, con un’identità che è patrimonio di tutti e ci fornisce opportunità nazionali di coprogrammazione e coprogettazione attraverso una crescita continua e collettiva. Lo sport sociale e per tutti è una grande chance di socialità e benessere, per tutti, a tutte le età”Leggi l’articolo

Don Luigi Ciotti al Congresso Nazionale Uisp: “Sport strumento educativo e di lotta contro le disuguaglianze”

Nella mattinata di sabato 15 marzo, nell’ambito del XX Congresso nazionale Uisp è intervenuto don Luigi Ciotti, presidente di Libera. L’Uisp è tra le associazioni fondatrici di Libera, trent’anni fa, ed è sempre al suo fianco per promuovere la legalità e sensibilizzare cittadini e cittadine sull’importanza della comunità e della cultura nella lotta alla mafia. Come ogni anno l’Uisp parteciperà alla Giornata nazionale della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie che Libera celebra il 21 marzo.

In varie città si svolgeranno iniziative con lo slogan #losportnonvidimentica e Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp sarà a Trapani venerdì 21 marzo, città centrale degli eventi di Libera, per partecipare alla lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia.

Congresso Uisp: il racconto delle tre giornate di lavori, l’associazione del futuro nasce qui

Pubblichiamo le dirette live e i video integrali dei delegati Uisp che si sono avvicendati al microfono del XX Congresso nazionale. Riviviamo questi tre giorni di confronto e riflessione attraverso le loro riflessioni

La relazione di apertura di Tiziano Pesce: “Alzare l’asticella e immaginare una Uisp all’altezza delle sfide”

“C’è da immaginare e costruire un mondo e un futuro migliori, un impegno preciso, affrontando come sempre sino in fondo le sfide, con dedizione, passione, competenze – ha detto nella relazione di apertura, sabato 15 marzo, il presidente Uisp, Tiziano Pesce – Sul territorio ci siamo impegnati al massimo per uscire da vecchi modelli ormai passati alla storia, per superare la logica di chi è più o meno forte, di chi si sente più o meno forte, accrescendo l’impegno di tendere al protagonismo di una vera dimensione nazionale, che può soltanto avere ricadute positive su tutti. L’obiettivo è quello di provare a governare le trasformazioni in atto, superando barriere, timidezze e particolarismi di territorio e tra gruppi dirigenti, condividendo criticità e potenzialità, provando ad ottimizzare risorse, a liberare opportunità, valorizzando la trasparenza, in un approccio di sistema e in un ambito di area vasta. Abbiamo dimostrato che si può fare, che ce la si può fare”

Ecco il nuovo Consiglio nazionale Uisp e gli altri organismi dirigenti eletti alla fine del Congresso

Il XX Congresso nazionale Uisp, tenutosi dal 14 al 16 marzo a Tivoli Terme, Roma, oltre ad eleggere alla presidenza Tiziano Pesce, ha eletto all’unanimità i seguenti organismi dirigenti nazionali: Consiglio nazionale Uisp, Collegio Garanti e Collegio Garanti di 2° grado e l’Organo di controllo

Mame e Nadir: perchè è giusto sognare un futuro da protagonisti. Le voci dei giovani da Sassari e Genova

Mame Mbaye, 20 anni, di origini senegalesi e da dieci anni in Italia e Nadir Tidghi, quattordicenne nato in Italia da genitori stranieri, sono stati al centro del workshop “L’Italia non è un Paese per giovani: immaginare un futuro diverso attraverso la promozione sociale”, che si è tenuto venerdì 14 marzo a Tivoli Terme (Roma) nell’ambito del XX Congresso nazionale Uisp, moderato da Miriam Palma, redazione Giornale Radio Sociale.

Mame e Nadir hanno condiviso con i relatori e il pubblico di delegati e delegate presenti a Tivoli il racconto della loro esperienza di crescita e formazione, l’incontro con l’Uisp attraverso i progetti Punto Luce e Futuro prossimo di Save the children e le aspettative per il loro futuro.

Domenica 6 aprile torna Vivicittà, la corsa più grande del mondo per la pace, i diritti, l’Europa, al via 44 città

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista di Vivicittà 2025: si partirà simultaneamente alle ore 9.30 di domenica 6 aprile e il “via” verrà dato in diretta, come tradizione, dai microfoni di Radio 1 Rai, media partner della manifestazione sin dal 1984, anno della prima edizione, insieme al Corriere dello Sport.

Vivicittà continua ad essere unica nel suo genere, con classifica unica a circuiti compensati: in alcune città, da Torino a Palermo, si correrà la competitiva di 10 km con classifica unica compensata nazionale, in altre sono previste corse ludico motorie con migliaia di persone di ogni età. La presentazione nazionale si è tenuta sabato 15 marzo nell’ambito del XX Congresso nazionale Uisp.

“Vivicittà è messaggera di pace, di convivenza, di sostenibilità ambientale – ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – Questo è il valore sociale dello sport al quale intendiamo dare significato, insieme ai 40.000 podisti che prevediamo prenderanno parte alla corsa. Vivicittà unirà ancora una volta centri storici e istituti penitenziari, periferie degradate e parchi urbani”.

Il XX Congresso nazionale Uisp su Radio 1 Rai e il racconto di agenzie stampa nazionali e altri media

Lo sport sociale e per tutti Uisp ha vissuto un fine settimana di emozioni e partecipazione: da venerdì 14 a domenica 16 marzo a Tivoli terme (Roma) si è svolto il XX Congresso nazionale Uisp, che si è chiuso con la rielezione a presidente di Tiziano Pesce; sabato 15 marzo, inoltre, si è tenuta la conferenza stampa nazionale di presentazione dell’edizione 2025 di Vivicittà, che si correrà domenica 6 aprile.

Questi due eventi sono stati presentati in diretta su Rai Radio 1 Sport venerdì 14 marzo, con l’intervento di Tiziano Pesce all’interno della trasmissione Tempi Supplementari.

L’appuntamento nazionale dell’Uisp è stato al centro dell’attenzione della stampa: ne ha parlato Rainews, in un articolo che ha sottolineato le parole chiave emerse dal Congresso: “Impegno civile, trasparenza e legalità, diritti e salute”. Anche Ansa ha dato la notizia sul sito, con il racconto della tre giorni di lavoro Uisp. “Lo sport sociale e per tutti è una grande chance di socialità e benessere, per tutti, a tutte le età”, sono le parole delle conclusioni di Tiziano Pesce riportate da Vita.

Il Giornale Radio Sociale ha dato la notizia dell’elezione di Tiziano Pesce nell’edizione di lunedì 17 marzo ed ha realizzato un approfondimento nella rubrica Ad alta velocità, curata da Giuseppe ManzoLeggi l’articolo

Sport, integrazione, coesione: il progetto SIC! su Radio 1 Rai con la storia di Gerard Lemfack

Nella Settimana di azione contro il razzismo, grazie al SIC! Sport, Integrazione, Coesione, promosso da Uisp, Unar e Lega Serie A i Comitati Uisp sono impegnati con eventi di sport inclusivo e campagne di sensibilizzazione sul tema delle discriminazioni nello sport, su come si possono riconoscere e cosa bisogna fare per affrontarle. Così, la trasmissione “Wannabe”, condotta da Roberta Ceci su Radio Rai 1, ha ospitato una storia che arriva sa Uisp Genova, una delle 17 città coinvolte nel progetto, quella di Gerard Lemfack, arbitro Uisp di origine camerunense.

Dopo l’introduzione di Alessio Semino, Gerard ha raccontato il suo percorso nello sport e le difficoltà incontrate prima di approdare all’Uisp: “Durante una gara di calcio a 11, in cui ero guardalinee, un allenatore si è girato e mi ha detto ‘guarda che devi fare il tuo lavoro perché che qua stiamo giocando con i palloni, non stiamo giocando con le banane. Se non avessi avuto il sostegno dell’organizzazione, probabilmente avrei lasciato. Invece, ho capito che non bisogna fermarsi davanti all’ignoranza e alla stupidità di certe persone”

Settimana Unar di azione contro il razzismo: Uisp e Will Media lanciano il video del progetto SIC!

Uisp prosegue il suo impegno contro ogni forma di discriminazione nello sport con una nuova iniziativa nell’ambito del progetto SIC! – Sport, Integrazione, Coesione, attivo in 17 città italiane in collaborazione con Unar e Lega Serie A. In occasione della Settimana d’Azione contro il Razzismo UNAR, dal 17 al 23 marzo, Uisp lancia un video realizzato con Will Media, che mette in luce il peso delle discriminazioni nello sport e il loro impatto su chi, troppo spesso, è costretto ad abbandonarlo.

Il video nasce per accendere i riflettori su queste problematiche e rafforzare la consapevolezza sul ruolo attivo che chiunque viva lo sport – atleti, allenatori, dirigenti, genitori – può e deve avere nel contrastarleLeggi l’articolo

