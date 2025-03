CS Nuova copertura della Piscina comunale: lavori in estate

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

Nuova copertura della Piscina comunale: lavori in estate

Pordenone, 21/03/2025

La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per il rifacimento della copertura della Piscina comunale “Del Bianco”, importante intervento di manutenzione straordinaria che intende risolvere i problemi legati all’usura del tempo. La piscina infatti, realizzata tra il 1979 e il 1984 e già oggetto di diverse manutenzioni, potrà presto godere di una nuova copertura.

Attualmente, l’edificio è interessato da una riqualificazione generale finanziata dal concessionario ARCA e, per evitare ulteriori disagi o chiusure dell’impianto, l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire sulla copertura contestualmente agli altri lavori manutentivi programmati per l’estate 2025.

Quindi, durante i prossimi mesi estivi e senza interruzione dei servizi erogati al pubblico, verrà effettuata una precisa operazione di restyling sul tetto. A seguito di un’accurata rimozione della copertura in lamiera che verrà poi riposizionata, si procederà a smantellare lo strato coibente e la membrana bituminosa per posare un nuovo pacchetto di copertura, più efficiente e moderno, isolante e traspirante. Infine sarà riposizionata la lamiera rimossa.

Tale lavoro, del costo complessivo di 460 mila euro, consentirà al Comune di Pordenone di poter godere di un impianto ancora più funzionale e accogliente a servizio dell’intera comunità.

