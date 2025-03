COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – CELEBRAZIONE ORA DELLA TERRA – COMUNICATO DI VENERDI 21 MARZO

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Ancona, 21 marzo 2025

DOMANI SI CELEBRA “L'ORA DELLA TERRA”: AD ANCONA SPEGNIMENTO DI MONUMENTI DALLE 20.30 ALLE 21.30

L'iniziativa è promossa da WWF e sarà celebrata da tutto il mondo, domani sabato 22 marzo, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini a regalare un’ora del proprio tempo all'ambiente e alla natura; piccoli gesti come spegnere per un'ora la luce, cenare a lume di candela, recarsi al lavoro con i mezzi pubblici contribuiscono alla salvaguardia del pianeta.

Il Comune di Ancona aderisce a questo importante appuntamento spegnendo le luci del Monumento dei Caduti, della statua di Piazza Cavour e della facciata del Teatro delle Muse sabato 22 marzo dalle 20,30 alle 21,30.

L’evento ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica. Oltre ai patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e dell’ANCI

Donare un’ora di buio per rendere più luminoso il futuro del nostro Pianeta. Con questa parola d’ordine il 22 marzo alle 20:30 tanti monumenti in tutta Italia si spegneranno in occasione di Earth Hour, l’Ora della Terra, la più grande mobilitazione ambientalista al mondo organizzata dal WWF, giunta alla sua 19esima edizione, a sostegno e celebrazione del nostro Pianeta.