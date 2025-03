(ACON) CULTURA. BORDIN: LE GUERRE DI ULISSE VEICOLO DI MESSAGGIO EDUCATIVO

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

simbolica e artistica aprir? il programma di celebrazioni per i

70 anni di Anbima Nazionale: “Le guerre di Ulisse”, un’opera

moderna per voce solista, pianoforte, coro e orchestra di fiati.

Il sipario si alzer? il 30 marzo al teatro Nuovo Giovanni da

Udine, coinvolgendo 160 artisti, tra giovani musicisti, cori,

solisti di fama e bande musicali. Un grande progetto all’insegna

del volontariato, della condivisione, dell’inclusivit? e della

memoria collettiva.

“L’opera ? il prodotto di tante collaborazioni e realt?. Questo ?

un esempio di come si deve lavorare” – ha dichiarato Mauro

Bordin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia

Giulia, durante la presentazione dell’opera questa mattina al

teatro Nuovo Giovanni da Udine, ribadendo che “il progetto

rappresenta pi? di un evento culturale: ? un messaggio di

speranza e consapevolezza, una testimonianza del potere della

musica come veicolo educativo e sociale. Un inno alla

collaborazione tra generazioni, discipline e territori, per

costruire insieme una societ? migliore”.

“Al centro dell’opera – ha spiegato il presidente di Anbima Fvg,

Pasquale Moro – una rilettura originale e toccante che pone il

pubblico di fronte a riflessioni attuali sui grandi temi

dell’esistenza. Ulisse non ? pi? l’eroe trionfante dell’epica

classica, ma un uomo segnato, solitario, di ritorno da un

conflitto che ha lasciato ferite non solo su di lui, ma anche su

chi lo attende”.

Approfondita la riflessione del presidente del Cr: “Le vicende di

oggi sono le testimonianze di come non si siano capiti gli

insegnamenti della storia. Mi piacerebbe che riflettessimo sul

nostro atteggiamento quotidiano: al di l? dei conflitti armati,

viviamo in scontri personali e individuali, dimenticando che

l’obiettivo della nostra esistenza dovrebbe essere la ricerca

della felicit?”.

“Dobbiamo iniziare a trasmettere messaggi positivi, creare

convivenze rispettose: i primi a sbagliare spesso siamo noi. Come

dobbiamo accettare i nostri errori – ha concluso Bordin -,

dobbiamo anche accettare quelli degli altri. La cultura ha un

ruolo fondamentale: apre la mente alla conoscenza, ma anche al

ragionamento”.

“Amo infinitamente la musica, la lirica in particolare, il potere

delle note nel mettere in relazione le persone” – ha dichiarato

il prof. Patrizio Bianchi, gi? ministro dell’istruzione e

produttore dei testi dell’opera: “Ho scritto il testo de ‘Le

guerre di Ulisse’ per riuscire a far convergere musica, concetti,

emozioni tra uomini, donne, ragazze e ragazzi su un palcoscenico,

quello della vita. ? un mio progetto educativo? Mi chiedo spesso

se altro non ? che una missione consapevole, sia istituzionale,

come feci da ministro dell’istruzione, che personale, come

docente universitario sono stato per mezzo secolo. Ma con questo

Ulisse, un monologo in musica affidato alla voce cinematografica

di Luca Violini, il 30 marzo in scena al Nuovo di Udine,

desidero continuare con passione questo mio progetto”.

Pasquale Moro ha espresso con orgoglio il significato del

progetto: “Siamo fieri di presentare un’opera che si inserisce

nel solco di un’attivit? bandistica regionale viva, capace di

dare opportunit? anche durante i momenti pi? difficili, come la

pandemia. Un’opera che mette al centro i giovani, la cultura e il

volontariato”.

Tra gli intervenuti anche Paolo Vidali, presidente della

Fondazione Giovanni da Udine e, in videoconferenza, il maestro

Marco Somadossi e la voce narrante Luca Violini.

