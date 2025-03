(ACON) ANTIMAFIA. CONVEGNO A UD: CRIMINALIT OGGI SI VESTE IN DOPPIOPETTO

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 Iniziativa di Osservatorio Fvg e Universit? Ud. Presidente

Bordin: restare vigili

(ACON) Udine, 21 mar – Togliersi dalla testa l’immagine del

mafioso con coppola e lupara per sostituirla con quella di un

professionista in doppiopetto che investe in criptovalute. E

riflettere su gesti quotidiani come l’acquisto di prodotti

alimentari sottocosto o di software-pirata, che rischiano di

alimentare indirettamente le organizzazioni criminali.

Sono alcuni dei messaggi lanciati oggi agli studenti del

dipartimento di Giurisprudenza dell’Universit? di Udine dai

relatori del convegno organizzato dall’Osservatorio regionale

antimafia (in sigla Ora) in occasione della Giornata della

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

Un’iniziativa frutto dell’accordo di collaborazione con

l’Universit? di Udine, e in particolare con il suo dipartimento

giuridico, oggi guidato da Silvia Bolognini e in passato da Elena

D’Orlando, esplicitamente ringraziata da Barbara Clama,

presidente dell’Ora.

Nell’introdurre il convegno, dopo i saluti iniziali del rettore

Roberto Pinton, la presidente Clama ha citato Paolo Borsellino

invitando i giovani a “costruire anticorpi contro il puzzo del

compromesso” ed ? entrata subito nel tema del dibattito, ossia

come fronteggiare organizzazioni criminali che sono diventate

meno visibili rispetto alla stagione di sangue degli anni

Novanta, una sorta di mafia 2.0.

? toccato a Paolo Mosanghini, vicedirettore del gruppo Nem,

dialogare con un parterre di ospiti molto qualificato, dall’ex

procuratore distrettuale antimafia a Trieste, Antonio De Nicolo –

capace di strappare pi? volte l’applauso degli studenti assiepati

nell’aula di via Tomadini – a Luca Petrocchi, capo della Dia

(Direzione investigativa antimafia) di Trieste, da Simone Vergari

e Giannino Agostino del Comando carabinieri per la tutela

agroalimentare a Marco Lombardo, responsabile del Ros di Udine,

il raggruppamento operativo speciale dell’Arma. Mentre tra il

pubblico erano presenti il prefetto di Udine Domenico Lione, il

questore Domenico Farinacci e gli altri presidenti degli

organismi di garanzia regionali, Enrico Sbriglia (Garante dei

diritti) e Arrigo De Pauli (Difensore civico).

Sollecitato da Mosanghini, Petrocchi ha svelato i retroscena di

una vicenda salita di recente agli onori della cronaca, quella

dell’imprenditore friulano che aveva denunciato la richiesta del

“pizzo” per un subappalto in Calabria. “Non si trattava – ha

ricordato l’ufficiale dei carabinieri – della classica valigetta

con i soldi, ma di rifornirsi da ditte amiche per il cemento e

altri materiali: senza quella denuncia noi non ne saremmo venuti

a capo. Ero francamente stupito che l’imprenditore volesse

sporgere querela, tanto che dopo la conclusione dell’indagine e

gli arresti gliene domandai la ragione. Lui mi disse di aver

pensato dentro di s? che se avesse pagato quella volta, avrebbe

dovuto pagare sempre. ? cos? – ne ha concluso Petrocchi – che la

societ? civile deve costruire i suoi anticorpi”.

Un concetto ribadito da De Nicolo con un esempio molto

quotidiano: “Se apro una pizzeria e viene qualcuno a propormi di

comprare a un prezzo molto basso pomodori e mozzarella, non devo

fare spallucce e girarmi dall’altra parte, ma farmi qualche

domanda. Perch? come diceva Milan Kundera solo lo stupido ha

sempre tutte le risposte”.

Interessante anche lo squarcio aperto dal maggiore Vergari sul

settore agroalimentare. Dove la criminalit? organizzata cerca

costantemente di insinuarsi nel meccanismo della Pac, la Politica

agricola comune dell’Unione Europea, che dagli anni Sessanta

distribuisce ingenti somme agli agricoltori: “Ci sono aziende che

percepiscono anche 100mila euro l’anno perch? proprietarie o

conduttrici di terreni che le mafie cercano di accaparrarsi”.

Toccante anche il lungo momento di silenzio – iniziato a