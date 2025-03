(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Corso curato da Polizia stradale e Polizia provinciale

La Provincia forma il personale tecnico e

cantonieristico: «Abilitazione per le funzioni di Polizia

stradale nelle situazioni di emergenza»

PESARO – Scatta la formazione per l’abilitazione allo svolgimento delle funzioni di Polizia

stradale nelle situazioni di emergenza riguardante il personale tecnico e cantonieristico della

Provincia assegnato al Servizio Viabilità. «Grazie al supporto della Sezione di Pesaro della

Polizia stradale e del Comando della Polizia provinciale – spiega il dirigente provinciale della

Viabilità Mario Primavera – questa mattina abbiamo avviato un percorso di adeguata

formazione per i dipendenti coinvolti nella gestione della viabilità e nei servizi di Polizia stradale

con particolare riguardo alle urgenze che possono presentarsi nella rete stradale provinciale.

Pensiamo ad esempio alle frane o alla caduta delle piante nella carreggiata. Un’azione

fondamentale, quindi, per migliorare l’efficienza e la sicurezza della viabilità provinciale». I

docenti formatori sono l’ispettore della Polizia stradale della Provincia di Pesaro e Urbino Mauro

Simoncelli, il comandante della Polizia provinciale Fabio Mengucci e il vicecomandante Mirko

Martinelli, presenti in mattinata all’avvio del corso insieme al comandante della Polizia stradale

Tiziano Francolini. Le finalità del corso includeranno l’acquisizione delle competenze

necessarie per eseguire correttamente i compiti legati alla sicurezza stradale, alla gestione del

traffico e all’assistenza agli utenti della strada. «Ma anche l’espletamento delle funzioni di Polizia

stradale, garantendo che il personale sia adeguatamente preparato ad affrontare le responsabilità

legate alla sorveglianza e al controllo del traffico, oltre ad applicare la normativa vigente in

materia di viabilità», sottolinea il dirigente. Non solo: «Particolare attenzione sarà posta sulla

conoscenza generale delle norme riguardanti le strade di specifica competenza (prevalentemente

extraurbane secondarie, ndr). Con riguardo alle norme di comportamento, agli articoli di legge e

agli aspetti sanzionatori attinenti al personale della Provincia». Previste esercitazioni pratiche sul

campo. Al corso parteciperanno i dipendenti che dovranno sostenere l’esame finale per

l’ottenimento della nuova abilitazione, ma anche quelli che dovranno aggiornare l’abilitazione già

in loro possesso. La formazione curata da Stradale e Polizia provinciale (nel complesso 24 ore,

suddivise in quattro giornate; ndr) riguarderà i dipendenti già assunti nel Servizio Viabilità della

Provincia, ma anche il personale in corso di reclutamento e di prossima assunzione. Al termine

delle giornate formative è previsto un esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità per il

conferimento delle funzioni di Polizia stradale.