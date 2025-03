CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 21 Marzo 2025

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 *NAZIONALE*

AL NORD

Nuvolosità in progressivo aumento sulle regioni settentrionali nel corso

della giornata, prime piogge in arrivo dal pomeriggio su Liguria e

Piemonte. In serata e nottata maltempo al Nord-Ovest con temporali più

intensi sulla Liguria, fenomeni in movimento verso est.

AL CENTRO

Tempo per lo più asciutto sulle regioni del Centro nel corso della giornata

ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio.

In serata poche variazioni mentre nella notte piogge in arrivo a partire

dalla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al

pomeriggio, più addensamenti in transito sulla Sardegna. Nuvolosità in

aumento tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto, piogge in

arrivo sulla Sardegna.

Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al Nord e in aumento

al Centro-Sud.

