(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 **Sanità diffusa e capillare: Giani in Casentino inaugura le case di

comunità di Stia e Poppi**

/Scritto da Walter Fortini, mercoledì 19 marzo 2025 alle 15:35/

Cresce e si rafforza l’assistenza sanitaria in Casentino, in provincia

Arezzo. Lo fa grazie al nuovo modello delle case di comunità,

‘evoluzione’ delle case della salute che già c’erano, ma anche in virtù

delle risorse investite sulle nuove tecnologie.

“Vogliamo offrire ai cittadini, e soprattutto agli anziani e ai malati

cronici che hanno bisogno di un’assistenza protratta nel tempo, servizi il

più possibile vicino a dove abitano, ovunque le persone abitino –

sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giaini -. E’ la sfida della

telemedicina e della nuova sanità territoriale, una sanità ancora più

diffusa, e le strutture che stiamo aprendo dimostrano l’impegno che la

Regione sta profondendo su questo fronte”.

In Casentino il presidente Giani ha infatti stamani, mercoledì 19 marzo,

inaugurato ufficialmente le case della comunità di Stia e Poppi, strutture

aperte sei giorni su sette e dove ‘integrazione dei servizi’ (vista la

presenza di dodici medici di famiglia e di un pediatra) e

‘multidisciplinarietà’ sono le parole chiave, con la presenza a

rotazione di più specialisti. Dopo Stia e Poppi Giani si è recato

all’ospedale del Casentino a Bibbiena, presidio con pronto soccorso, per il

‘taglio del nastro’ di una nuova Tac all’avanguardia e di ultima

generazione, capace di restituire immagini ad altissima definizione per

esami di più organi ma anche vascolari, su cui sono stati investiti

complessivamente 358 mila euro.

“Questa sofisticata apparecchiatura è la dimostrazione – evidenzia Giani

– del nostro impegno concreto affinché tutti i territori e tutti i

cittadini abbiamo diritto alle stesse cure e, in questo caso, ad una

diagnostica di eccellenza. Per far vivere la Toscana diffusa è

fondamentale offrire servizi”.

I servizi nelle due case di comunità

Nella casa della comunità di Stia, al centro dell’abitato in piazza

Pertini, sono attivi otto ambulatori distribuiti su due piani. Ci sono

anche un punto prelievi, un ambulatorio infermieristico e uno spazio

destinato ai medici di continuità assistenziale. Nella casa di comunità

di Poppi, in via Nazario Sauro, gli ambulatori sono dieci, tra specialisti,

medici di medicina generale e pediatra, oltre ad un locale per la

continuità assistenziale. La coabitazione porta un evidente valore

aggiunto: in tutte e due le strutture infatti i medici di famiglia possono

confrontarsi periodicamente con lo specialista geriatra, neurologo,

pneumologo, cardiologo, nefrologo e diabetologo per una presa in cura

personalizzata dei propri pazienti. Un ruolo centrale è affidato

all’infermiere di famiglia e di comunità, che nell’assistere a domicilio

le persone rappresenta la sentinella di bisogni non solo sanitari ma anche

socio-sanitari e interfacciarsi dunque con l’assistente sociale del

territorio. Nelle due case di comunità funzionerà anche un servizio di

consultorio, delle dipendenze, della salute mentale, della prevenzione e il

Punto Unico di accesso, ovvero lo sportello che con i Punti Insieme già

presenti in tutti i comuni e presso il distretto di Bibbiena può

raccogliere e dare risposta ai bisogni sociali e sociosanitari dei

cittadini.

“Le case di comunità – riassume il presidente Giani – sono la vera

rivoluzione delle nostra sanità territoriale. Sono settantasette le

strutture in tutta la regione su cui abbiamo investito, con

ristrutturazioni o nuove edificazioni. La presenza all’interno di medici di

famiglia che fanno capo alla stessa aggregazione funzionale territoriale,

fa sì che se un cittadino non si trova il proprio medico avrà sempre chi

lo sostituisce. A questo si aggiunte la possibilità di avere, con le nuove

tecnologie, visite da remoto”. “In questo modo – conclude – le case di

comunità diventano un presidio sanitario che si integra con il sistema

ospedaliero offrendo la possibilità di trovare il servizio che dia

risposta al proprio bisogno di salute in paese o nel territorio, senza

ingolfare i pronto soccorso o sovraccaricare le liste di attesa, creando

punti di riferimento importanti come le eccellenze degli ospedali che la

nostra sanità può vantare”.

“Questa giornata di inaugurazioni dedicate al Casentino è molto

significativa perché unisce interventi in ambito ospedaliero e

territoriale – spiega Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana sud

est -. Sta proprio qui, nella forte integrazione tra questi due ambiti,

ospedale e territorio, la modalità più virtuosa per assicurare

un’efficace presa in carico della popolazione del Casentino, in tutti i

suoi aspetti. Per il loro significato in termini di accessibilità e cura,

viviamo con grande orgoglio il potenziamento di queste strutture”.

“La nuova Tac appresenta un enorme passo avanti per la diagnostica

dell’ospedale del Casentino -afferma Alessio Cappetti, responsabile dello

stabilimento ospedaliero di Bibbiena-. L’obiettivo di questi investimenti

è garantire ai cittadini servizi più efficienti e una risposta più

tempestiva alle loro necessità sanitarie: esami più precisi e veloci,

nell’ottica di riduzione dei tempi di attesa e del miglioramento della

qualità del servizio per i pazienti”.

“Il Casentino è sempre stato un territorio all’avanguardia nella sanità

territoriale – commenta Marzia Sandroni, direttrice della Zona Distretto

del Casentino -. Le recenti normative ci spingono a fare un ulteriore passo

avanti con risposte di prossimità proattive, che vanno ad agire sul

rischio e non solo sulla patologia conclamata, ma anche con la presa in

cura multi professionale per le patologie a maggior prevalenza”.

“Essenziale – prosegue Sandroni – è la condivisione del percorso tra

specialisti, medici di famiglia, assistenti sociali e infermieri di

famiglia che, insieme, si prendono cura della salute delle persone che in

queste zone periferiche rischiano di essere penalizzate. Siamo di fronte ad

una sfida importante, che obbliga ognuno di noi a ripensare il proprio modo

di lavorare”.