‘Salviamo la Terra’, la seconda edizione del festival domani, 20 marzo, a Firenze

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 Davanti alle difficoltà della governance globale di garantire pace e

sviluppo per tutti, circondati da guerre e fame sempre più vicine alla

porta di casa, a meno di sei anni dalla scadenza del 2030 la comunità

nazionale e internazionale si interroga sul compito urgente di aumentare

gli sforzi per raggiungere gli “Obiettivi di sviluppo sostenibile” e, in

particolare, quello inerente la lotta al cambiamento climatico, sulla quale

gravano colpevoli ritardi.

Per promuovere una corretta informazione e mettere in dialogo scienziati,

economisti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni su un tema mai

tanto cruciale come in questo periodo, il Gruppo Sae Spa, editore dei

quotidiani Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di

Reggio Emilia e La Nuova Ferrara, torna a Firenze con la seconda edizione

del festival “Salviamo la Terra”.

Giovedì 20 marzo dalle 9,30 alle 13 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi

Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana (piazza Duomo 10),

dopo i saluti della sindaca di Firenze Sara Funaro, si parlerà di

“Scienza, clima e responsabilità sociale” con Leonardo Parigi, direttore

di Osservatorio Artico, e si cercherà di capire se “Interessa davvero

l’ambiente?”, titolo dell’intervento di Fabrizio Masia, ad di Emg, che

esporrà un’indagine demoscopica fatta per l’occasione.

Con Lorenzo Lombardi, giornalista e reporter, esperto di geopolitica, si

analizzeranno “Le politiche green e i nuovi equilibri geopolitici”. Con

Monica Tommasi, presidente di Amici della Terra, invece, si cercherà di

dare una risposta alla domanda: “Sostenibilità energetica: esiste una

strada giusta?”.

Non mancheranno le testimonianze di sostenibilità. Si ascolteranno quella

di Banca Mps, con Dimitri Bianchini, chief commercial officer Imprese e

Private dell’istituto; quella portata da Iren Ambiente con l’amministratore

delegato Alfredo Rosini; quella di Banco Bpm con Elisabetta Guerrieri,

responsabile commerciale Direzione Territoriale Tirrenica, intervistati dai

giornalisti del Tirreno Francesca Ferri, Mario Neri e Ilenia Reali.

Il ruolo della pubblica amministrazione in questo processo sarà illustrato

dall’assessora all’ambiente della Regione Toscana Monia Monni, e da Dario

Nardella, eurodeputato del Pd, membro della Commissione Agricoltura Ue, al

quale è affidato il compito di illustrare “Cosa succede in Europa”.

Concluderà i lavori Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana,

regione dove, non più tardi della scorsa settimana, per l’ennesima volta

un evento meteo estremo ha messo in ginocchio larga parte del territorio.

Coordina i lavori il direttore del Tirreno Cristiano Meoni.

L’ingresso è libero e gratuito.

La stampa è invitata a parteciare.