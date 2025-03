Convegno 27-28 marzo 2025 – Arti in Dialogo. Lucca alla fine del Medioevo

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 Museo nazionale di Villa Guinigi

27-28 marzo 2025

Convegno internazionale di studi

“Arti in dialogo: Lucca alla fine del Medioevo”

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Tracciare un quadro aggiornato del Tardogotico a Lucca, con una prospettiva trasversale che abbracci pittura, scultura, oreficeria e tessili sarà l’obbiettivo del convegno “Arti in dialogo: Lucca alla fine del Medioevo” in programma il 27 e 28 marzo al Museo nazionale di Villa Guinigi dove in due giornate di studio si esploreranno il dialogo tra le arti nella città di Lucca e le connessioni con altri centri, sia italiani che internazionali.

Il convegno internazionale, curato da Luisa Berretti, Virginia Caramico e Leonardo Umberto Conti Marchetti, è organizzato dai Musei nazionali di Lucca e Direzione regionale musei nazionali Toscana del MiC, con Unitre Barga, in collaborazione con la Scuola IMT Alti Studi Lucca e LYNX – Center for the Interdisciplinary Analysis of Images, Contexts, Cultural Heritage, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana e con il patrocinio della Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Comune di Barga, Fondazione Federico Zeri, Fondazione Ricci e Istituto Storico Lucchese sezione di Barga.

Ciascun relatore partirà dall’analisi di opere conservate ed esposte al Museo nazionale di Villa Guinigi o del territorio, per poi ampliare la discussione al contesto cronologico e culturale, presentando questioni storiografiche di rilievo. Questa metodologia permetterà di mettere in luce aspetti inediti o poco noti e di valorizzare la capacità del patrimonio lucchese di stimolare riflessioni esemplari sul panorama artistico tardogotico e di evidenziare i rapporti delle singole opere con i rispettivi contesti culturali, devozionali e tipologici.

Il convegno si pone in continuità con alcune iniziative svoltesi a Barga negli anni passati. Nel 2021, Unitre Barga, in collaborazione con molti enti, ha organizzato il convegno nazionale “Dalla Città alla Valle. Rapporti storico-artistici tra i centri e i territori periferici”, approfondendo le relazioni storico-artistiche tra i centri urbani e le aree periferiche della Toscana. Nel settembre 2024 è stata organizzata una giornata di studi sul Maestro di Barga, pittore anonimo attivo nel XV secolo tra l’Italia e la Spagna, e sulla cultura figurativa tardogotica nella Toscana nordoccidentale. Il convegno ha riunito storici dell’arte e restauratori al fine di analizzare le opere del barghigiano e il contesto artistico del suo tempo.

Un ulteriore obiettivo di queste due giornate sarà raccogliere i contributi sia del convegno di Barga sia di quello di Lucca in un unico volume riccamente illustrato, offrendo una sintesi preziosa e aggiornata degli studi sull’arte tardogotica in Toscana.

Il programma:

giovedì 27 marzo 2025

ore 15:30 – Saluti istituzionali

Massimo Dadà, Dirigente delegato per i Musei Nazionali di Lucca

Angela Mia Pisano, Assessore alla Cultura, Comune di Lucca

Caterina Campani, Sindaca, Comune di BargaLinda Bertelli, Prorettrice alle politiche di genere, pari opportunità e comunicazione, Scuola IMT Alti Studi LuccaLuisa Berretti, Direttrice Museo Nazionale di Villa Guinigi e Museo Nazionale di Palazzo Mansi

ore 16 – I sessione – IL PERDUTO, IL RITROVATO: (S)FORTUNE E RECUPERI DI UN PATRIMONIO FRAMMENTARIO

Modera: Maria Teresa Filieri (già Mic, Musei Nazionali di Lucca)Luisa Berretti (Mic, Musei Nazionali di Lucca): Dentro e fuori il Museo: le opere, i contestiAntonia d’Aniello (già Mic, Musei Nazionali di Lucca): La ricomposizione del polittico di Battista di Gerio per la chiesa di San Quirico all’olivo: studi, ricerche e valorizzazione

ore 17 – II sessione – ARTI CONGENERIModera: Maria Teresa Filieri (già Mic, Musei Nazionali di Lucca)Antonella Capitanio (Università di Pisa): Un bell’autunno del Medioevo

Bruna Niccoli (Università di Pisa): A Lucca la moda è cortese: vesti e iconografie nell’arte sacra e profana tra Tre e Quattrocento

venerdì 28 marzo 2025

ore 10 – I sessione – LE OPERE, I CONTESTI

Moderatore: Marco Collareta (Università di Pisa)

Virginia Caramico (Scuola IMT Alti Studi Lucca): A Lucca e per Lucca: sul trittico della Crocefissione di Spinello Aretino

Leonardo Conti (Fondazione Roberto Longhi): Tutte le strade portano a Lucca: riflessioni e notizie sulla provenienza del Polittico di Sant’Acconcio del Maestro di Barga ai Musei Vaticani

pausa caffè

Arianna Latini (Università degli Studi di Firenze): Priamo della Quercia: una proposta per il catalogo e un’opera inedita della giovinezza

Francesco Suppa (Scuola Normale Superiore di Pisa): Insegne processionali dipinte su tavola a Lucca (secoli XV-XVI). Indizi per un inquadramento nel panorama toscano

ore 15.30 – II sessione – OLTRE IL MEDIOEVO, FRA RESISTENZE E ACCULTURAZIONIModeratore: Riccardo Massagli (Ministero dell’Istruzione e del Merito)Davide Civettini (Scuola Normale Superiore di Pisa): Per le antiche scale: due Madonne a Villa Guinigi e altre terrecotteEster Tronconi (Scuola IMT Alti Studi Lucca): Pietro da Talada: pittore del Quattrocento in Garfagnana, tra arcaismi e aggiornamentiLuca Mattedi (Università di Trento) e Christopher Daly (Metropolitan Museum, New York): Sotto la lente di Federico Zeri ed Everett Fahy: la pittura a Lucca tra Medioevo e RinascimentoDaniele Rivoletti (Université Clermond Ferrand): Matteo e Vincenzo Civitali e una singolare pala d’altare per San Frediano a Lucca