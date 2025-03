Comunicato Stampa “L’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino ha aderito alla Rete Umbra ‘Lettura ad alta voce condivisa”

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

"L'Istituto Comprensivo Gualdo Tadino ha aderito alla Rete Umbra 'Lettura ad alta

voce condivisa’”

Il dialogo tra l’IC Gualdo Tadino e gli enti del territorio è sempre avvenuto e nelle prossime

settimane ne avremo un’ennesima conferma.

Nei giorni 29 marzo, 5-12-26 aprile, a partire dalle ore 15 presso la biblioteca comunale

“Ruggero Guerrieri” si terranno degli incontri dedicati alla lettura ad alta voce per i bambini

tra i 5 e i 10 anni.

Gli eventi saranno condotti dalla maestra Camilla Baldinelli, insegnante della Scuola

Primaria Domenico Tittarelli, che già da tempo sperimenta nelle proprie classi il potenziale

educativo e di apprendimento della lettura ad alta voce condivisa.

Ognuna di queste giornate sarà riservata ad una precisa fascia di età e seguirà un tema in

base al quale sono stati scelti gli albi illustrati: “Raccontiamo storie per stare bene insieme”,

“Piccole meraviglie nascoste: la bellezza dei piccoli gesti”, “Albi in valigia: in viaggio tra storie

meravigliose” e per concludere “Il lupo: racconti che riscrivono la sua storia”.

L’ Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, che riserva uno spazio importante e prioritario alla

lettura, ha aderito alla Rete Umbra “Lettura ad alta voce condivisa”, un progetto promosso

dall’Associazione Nausika e rivolto a scuole di ogni ordine e grado. L’attività della rete umbra

prevede incontri di formazione tra docenti dietro con la supervisione del Prof. Federico Batini

oltre che la condivisione di proposte didattiche al fine di favorire un efficace apprendimento

attraverso la diffusione della narrativa.

Per promuovere la lettura ad alta voce e condivisa anche tra i più giovani, tra le iniziative più

recenti Dell’IC Gualdo Tadino vi è l’acquisto di libri di diverso genere e formato, inclusi albi

illustrati, per tutte le scuole dell’infanzia che compongono l’istituto.

L’ IC Gualdo Tadino si è sempre mostrato favorevole a nuove collaborazioni con le

organizzazioni del territorio e queste ultime iniziative rappresentano un’occasione

meravigliosa per estendere la passione per i libri tra le giovani generazioni.