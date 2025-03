ASL Lecce: nel Procreazione Medicalmente Assistita del Vito Fazzi

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 In occasione della festa del papà, è in corso nel Reparto di Fisiopatologia della Riproduzione e Centro Procreazione Medicalmente Assistita del Vito Fazzi di Lecce, una giornata dedicata alla prevenzione e alla cura della fertilità maschile.

Oltre 40 uomini maggiorenni riceveranno in giornata nel Centro PMA, con il supporto del Reparto di Urologia, un check up gratuito sulla fertilità, comprensivo di consulenza urologica, spermiogramma e consulenza seminologica.

Il Centro, diretto dal Dott. Giovanni Luigi Mele, è attivo dal febbraio 2023 ed esegue procedure di primo e di secondo livello. Lo scorso dicembre il Centro è stato inserito nel Compendio Europeo degli Istituti dei Tessuti: una rete di strutture di eccellenza, dislocate in tutta Europa, che raccolgono, trattano e conservano cellule e tessuti. Il certificato attesta che il Centro svolge tutte le sue attività nel pieno rispetto della qualità e della sicurezza.

Dal gennaio 2024 al febbraio 2025 nel Centro sono state eseguite 2000 prestazioni complessive di cui 32 procedure di I° livello, 148 procedure di II° livello; inoltre 68 crioconservazioni di ovociti ed embrioni, 28 preservazioni della fertilità maschile, 8 preservazioni della fertilità femminile, 5 crioconservazioni di liquido seminale, 4 biopsie testicolari, 40 scongelamenti di embrioni, 70 consulenze andrologiche e 12 transfer da scongelamento ovocitario o embrionario.

“ Il successo di giornate come quelle di oggi attestano la crescente attenzione degli uomini verso la propria salute, quella sessuale e riproduttiva in particolare. T ante coppie, provenienti anche da fuori Regione, ritrovano qui la gioia di un percorso di genitorialità, evento sempre più raro, per diverse ragioni, dimostrato dalla denatalità dilagante, anche nel Salento. Per tale ragione occorre ripensare il percorso nascita e l’allocazione di risorse alla luce dell’alto numero di coppie prese in carico nel Centro Pma e delle culle dei nostri punti nascita sempre più vuote*”, ha commentato il Direttore generale Stefano Rossi.

*Nel 2024 sono nati 1808 bambini nel Vito Fazzi, 591 nell’Ospedale di Scorrano, 555 nell’Ospedale di Galatina, 418 nell’Ospedale di Gallipoli.

Il Centro punta ad altre opportunità come l’attivazione dei trattamenti di terzo livello – con fondi della scheda 23 finanziata dall’art. 20 Legge n. 67/88 – da allocare al primo piano del blocco centrale del Fazzi, in spazi muniti di sale operatorie. I lavori di adeguamento al primo piano hanno a che fare con una revisione complessiva della progettazione in corso: i lavori ripartiranno appena saranno chiariti i rapporti con la ditta incaricata dei lavori di rifunzionalizzazione degli spazi interessati, anche alla luce del necessario trasferimento della Uoc di Ostetricia e Ginecologia che dal secondo piano verrà trasferita al primo piano per fare spazio al Polo Pediatrico.

Con il Centro Pma attivo, anche nel terzo livello, e con il Polo Pediatrico il Fazzi incuberà un Polo materno infantile.

Le informazioni sulle modalità di accesso al Centro PMA, i contatti, le prestazioni e tecniche eseguite, sono consultabili sulla pagina del portale istituzionale:

[ https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/centri-procreazione-medicalmente-assistita | https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/centri-procreazione-medicalmente-assistita ]

