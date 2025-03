20.03.2025 ore 17:00 GOCAT (Gallery of Contemporary Art Tirana) – aDigital Perspective – a conversation on Technocene

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 L’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con GOCAT – Gallery of

Contemporary Art Tirana è lieto di presentare la conversazione tra il

critico Nicolas Martino, l’artista Alice Paltrinieri e il curatore Marco

Bassan. / Instituti Italian i Kulturës në bashkëpunim me GOCAT – Gallery of

Contemporary Art Tiranë, ka kënaqësinë të prezantojë bisedën mes kritikut

Nicolas Martino, artistes Alice Paltrinieri dhe kuratorit Marco Bassan.

aDigital Perspective – a conversation on Technocene

GOCAT – Gallery of Contemporary Art Tirana

Piramide di Tirana

Ingresso libero / Hyrja e lirë

Evento: in lingua inglese e italiano / në anglisht dhe italisht

Nell’ambito della mostra aDigital Perspective, l’incontro riunisce artisti e

intellettuali per riflettere sul ruolo della tecnologia nel nostro tempo e

sulla sua promessa di emancipazione umana. Nel discorso contemporaneo, il

progresso tecnologico è spesso inquadrato come un’inevitabile via di

salvezza, non più un ideale utopico ma una realtà tangibile. Ma quali sono

le implicazioni più profonde di questa visione?

La discussione esplorerà l’intersezione tra la narrazione dominante della

tecnologia come salvezza e le risposte critiche che emergono nel pensiero

artistico e filosofico. Particolare attenzione sarà data al modo in cui gli

artisti si confrontano con il Technocene – l’era in cui la tecnologia è

diventata la forza principale che plasma l’esistenza umana – e al modo in

cui questo paradigma influenza la produzione artistica di oggi.

L’arte assorbe passivamente questa narrazione o offre modi alternativi di

comprendere e navigare nella nostra condizione tecnologica? Dall’abbraccio

entusiasta allo scetticismo totale, gli artisti contemporanei del

Mediterraneo negoziano la loro posizione all’interno di questo quadro,

sollevando domande essenziali sul potere, sul progresso e sui limiti

dell’azione umana.

* * *

Në kuadër të ekspozitës aDigital Perspective, takimi mbledh së bashku

artistë dhe intelektualë, për të reflektuar mbi rolin e teknologjisë në

kohën tone, si dhe për premtimin e saj përsa i përket emancipimit njerëzor.

Në diskursin bashkëkohor, progresi teknologjik shikohet shpesh si një rrugë

shpëtimi e pashmangshme, jo më një ideal utopik, por një realitet i

prekshëm. Por cilat janë implikimet më të thella të këtij vizioni?

Biseda do të eksplorojë pikë ndërprerjet mes narrativës mbizotëruese të

teknologjisë si shpëtim dhe përgjigjeve kritike të nxjerra në pah nga

mendimi artistik dhe filozofik. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet mënyrës

së përqasjes së artistëve me Technocene – epoka në të cilën teknologjia

është shndërruar në forcën kryesore, që i jep formë ekzistencës njerëzore –

dhe sesi kjo paradigmë ndikon në prodhimin e sotëm artistik.

Po arti, a e përvetëson në mënyrë pasive këtë narrativë apo ofron mënyra

alternative për të kuptuar dhe eksploruar gjendjen tonë teknologjike? Nga

përkrahja entuziaste deri tek skepticizmi i plotë, artistët bashkëkohorë

mesdhetarë, bashkëbisedojnë lidhur me pozicionin e tyre brenda këtij kuadri,

duke ngritur pyetje thelbësore mbi fuqinë, përparimin dhe kufjtë e veprimit

njerëzor.

—————————————————————————-

—————————————————-

Istituto Italiano di Cultura a Tirana

Pallati i Kulturës, (K. II)

Sheshi Skenderbej, 1010 Tirana (AL)

* Kliko

0mailing%20list> këtu nëse nuk do të jesh më pjesë e listës sonë të

kontakteve

* Clicca