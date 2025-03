(AGENPARL) - Roma, 17 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 17 March 2025 NOTA DI ACCREDITAMENTO STAMPA

PUNTO STAMPA CONGIUNTO

DEI MINISTRI ANTONIO TAJANI E ASAAD AL-SHAIBANI

Farnesina – 18 marzo 2025

Martedì 18 marzo 2025, alle ore 19, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, incontrerà alla Farnesina il Ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaibani.

Al termine dell’incontro, i due Ministri terranno un punto stampa congiunto.

Per i rappresentanti degli organi di stampa italiani:

– copia del documento di identità;

– lettera d’incarico della testata di appartenenza oppure – in assenza di quest’ultima – copia del tesserino professionale.

Per i rappresentanti degli organi di stampa stranieri non accreditati presso la Farnesina:

– copia del documento di identità;

– lettera della testata di appartenenza;

– Nota Verbale dell’Ambasciata a Roma del Paese dell’organo di stampa rappresentato.

I rappresentati della stampa già accreditati presso la Farnesina, potranno inviare la richiesta allegando copia di un documento d’identità.

I badge dovranno essere ritirati personalmente presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ingresso centrale, lato sinistro, dalle ore 18.45 alle ore 19.15.

