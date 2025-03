Uispress n. 9 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 7 marzo 2025

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

Uispress n. 9 – venerdì 7 marzo 2025 Anno XLIII

Riflettori sul Congresso nazionale Uisp, che si terrà dal 14 al 16 marzo a Tivoli Terme (Rm). Ecco il programma

Da venerdì 14 a domenica 16 marzo si terrà a Tivoli Terme-Roma, presso il Grand Hotel Duca d’Este, il XX Congresso Nazionale Uisp. “Immagina” è lo slogan che accompagnerà i tre giorni di lavori: immagina un mondo migliore, immagina una Uisp all’altezza delle sfide che sono all’orizzonte. L’Uisp è un’associazione da un milione di associati e oltre 12.000 associazioni e società sportive affiliate, i valori di riferimento sono diritti, ambiente, salute, solidarietà, inclusione.

Dalle 14.30 di venerdi 14 marzo inizieranno le procedure di accredito dei delegati. Alle ore 16.30 l’apertura dei lavori, a seguire il workshop dal titolo “L’Italia non è un Paese per giovani: immaginare un futuro diverso attraverso la promozione sociale”. La giornata di sabato 15 marzo si aprirà alle 9.30 con la relazione del presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce. Alle 10 sono previsti gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e dei media, del mondo sportivo e del terzo settore. Alle 11.30 è in programma la conferenza stampa nazionale di presentazione di Vivicittà 2025Leggi l’articolo

Marzo Futura è diritti delle donne nello sport: ecco il calendario delle iniziative Uisp per l’8 marzo

In vista dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, si rinnova l’esperienza di “Marzo Futura”, un contenitore virtuale promosso da Uisp nazionale che vuole promuovere occasioni di approfondimento, iniziative e confronto, per continuare a sviluppare una cultura attenta alle differenze, per contrastare violenze e discriminazioni di genere, promuovere un linguaggio attento, libero da stereotipi e pregiudizi.

Si tratta di un impegno che si svolge attraverso le attività Uisp, per parlare di diritti e di libertà, valorizzando e unendo le esperienze del territorio con il filo rosso di Futura: in particolare dall’1 al 9 marzo è in programma una settimana di iniziative Uisp, per i diritti delle donne, contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere. Il calendario delle iniziative è disponibile sul sito Uisp a questo link, che resterà attivo anche oltre la settimana di Marzo FuturaLeggi l’articolo

Una vita per lo sport, volti e conquiste delle #100esperte in mostra a Milano. C’è anche Manuela Claysset

La ricorrenza dell’8 marzo è un’occasione per parlare di diritti e parità di genere, anche nello sport. L’Uisp sceglie di parlare attraverso le sue attività e le proposte di sport sociale e per tutti che costruiscono inclusione e cittadinanza attiva. “Lo sport può portare cambiamenti, con la promozione dei diritti, la socializzazione, la promozione della salute – dice Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp – Anche per questo riteniamo importante l’iniziativa di Fondazione Bracco “Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle #100esperte”, la mostra fotografica patrocinata dal Comune di Milano e da Fondazione Milano Cortina 2026”.

La mostra, con gli scatti del noto artista Gerald Bruneau, sarà accessibile gratuitamente fino al 25 marzo in Corso Vittorio Emanuele II a Milano e racconta le storie di venti donne che hanno segnato in modo indelebile il panorama sportivo. L’esposizione si inserisce nel progetto 100 donne contro gli stereotipi, ideato da Osservatorio di Pavia e Associazione Gi.U.Li.A. Giornaliste con lo sviluppo di Fondazione BraccoLeggi l’articolo

Movement Pills per promuovere la salute e combattere la sedentarietà. Presentato a Milano il progetto europeo

Movement Pills è il nuovo progetto europeo per combattere la sedentarietà e diffondere sani stili di vita tra le persone di tutte le età. L’Uisp è l’associazione capofila in Italia: per tutto il mese di marzo e aprile ci si potrà recare in farmacia in una delle 12 città che aderiscono al progetto e chiedere gratuitamente una confezione di Pillole di movimento.

“In questo modo originale e un po’ autoironico distribuiremo 120.000 confezioni di Pillole di movimento, un rimedio naturale per far provare gratuitamente i benefici dell’attività fisica ad altrettante persone che non l’hanno mai potuta praticare”, ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp.

“La promozione di stili di vita sani rappresenta una delle sfide più rilevanti del nostro tempo. I dati evidenziano una tendenza preoccupante, sia a livello globale che in Italia, con un aumento dei tassi di sovrappeso e obesità, in particolare tra bambini e adolescenti. In questo contesto, il Comune di Milano è orgoglioso di sostenere iniziative come Movement Pills, che offre a tutti un’opportunità concreta e accessibile per riscoprire l’importanza del movimento e dell’attività fisica”, dichiara Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano

ASCOLTA LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPALeggi l’articolo

Uisp sulla Rai con le Pillole di movimento: Tiziano Pesce su Radio 1 Rai e il servizio della TgR Rai Lombardia

Martedì 4 marzo si è svolta a Milano la conferenza stampa nazionale di presentazione del progetto Uisp Movement Pills-Pillole di movimento, la campagna contro la sedentarietà che vuole avvicinare sempre più persone all’attività motoria e a sani stili di vita. La presentazione, non a caso, si è tenuta nella Giornata mondiale dell’obesità, fenomeno che nel nostro Paese presenta dati preoccupanti in particolare nelle fasce di età giovanili. Proprio partendo da questo argomento la trasmissione Wannabe di Radio 1 Rai ha ospitato il presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce, nella puntata di martedì 4 marzo.

ASCOLTA L’INTERVENTO DI TIZIANO PESCE A RADIO 1 RAI

La presentazione nazionale del progetto si è svolta insieme a quella locale del Comitato Uisp di Milano, per cui è intervenuto il segretario generale Roberto Rodio, intervistato anche dalla TgR Rai Lombardia. “Le scatoline si potranno trovare a marzo ed aprile nelle farmacie che hanno aderito al progetto – ha detto Rodio – il bugiardino è un modo autoironico di interpretare la lotta alla sedentarietà e per motivare le persone a svolgere attività motorie. A Milano avranno a disposizione quindici luoghi tra palestre e polisportive”.

GUARDA IL SERVIZIO DELLA TGR RAI LOMBARDIALeggi l’articolo

Con Movement Pills da Bolzano ad Agrigento. E in tutta Europa. Concluse le conferenze stampa locali

Lo sport è il rimedio più potente di cui disponiamo per combattere la sedentarietà che colpisce circa il 30% degli italiani. Proprio per contrastare questo fenomeno scende in campo “Movement Pills – Pillole di Movimento”, il progetto europeo che vede Uisp come capofila e che coinvolge 12 città italiane.A Reggio Emilia il progetto è stato presentato mercoledì 5 marzo: “Si rafforza la volontà di dare un contributo vero per combattere la sedentarietà – ha detto il presidente Uisp Reggio, Emilia Nico Giberti – con un progetto che si realizza sul nostro territorio attraverso una rete di partner con i quali Uisp svolge un lavoro quotidiano nell’ambito della prevenzione”.

La conferenza stampa di presentazione di “Movement Pills” organizzata da Uisp Agrigento, si è svolta sabato 1 marzo, presso la piscina comunale di Cammarata. Ad Ascoli Piceno Movement Pills è stato presentato giovedì 6 marzo, nella Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani. “Che il Comitato Uisp di Ascoli, unico nelle Marche, faccia parte dei 12 coinvolti in questo progetto è per noi motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato il presidente Uisp Ascoli Piceno Daniel Claudio FiccadentiLeggi l’articolo

Enrica Francini: “Promuoviamo il valore della sostenibilità e delle risorse umane”

Il Dipartimento Sostenibilità, Risorse bilancio e servizi nasce per prestare la massima attenzione alla ricerca, l’acquisizione e la gestione delle risorse per raggiungere gli obiettivi associativi in trasparenza e in aderenza alle normative.

In vista del Congresso nazionale Uisp, che si terrà a Tivoli Terme (Roma) dal 14 al 16 marzo, riannodiamo i fili di quattro anni di attività ascoltando i responsabili e le responsabili dei Dipartimenti e delle Politiche nazionali Uisp. Enrica Francini, responsabile Dipartimento sostenibilità e risorse, bilancio e servizi, ricostruisce con noi quattro anni di attività e presenta gli impegni per il futuro.

“L’impegno Uisp è quello di proseguire il cammino già tracciato con nettezza in questo mandato – dice Enrica Francini – continuando ad investire in nuove tecnologie, in strumenti e servizi in modo sempre più organico. Continuare a sostenere e a rafforzare tutta la rete associativa, non lasciando indietro nessuno, pensando anche a nuovi modi ed idee di fare sport ma sempre in aderenza ai principi e ai valori fondanti dell’Uisp”Leggi l’articolo

“Sportpertutti non basta dirlo, bisogna agirlo”, dice Loredana Barra

Lo scenario in cui le Politiche educative e inclusione Uisp operano riguarda bambini e bambine, ma anche le persone giovani e meno giovani che per diverse ragioni rischiano di non vedere riconosciuti i propri diritti di crescita, di educazione e inclusione sociale come le persone con disabilità e le persone detenute. Loredana Barra, responsabile Politiche educative e inclusione Uisp, ricostruisce con noi quattro anni di attività e presenta gli impegni per il futuro.

“Abbiamo esultato per l’inserimento dello sport in Costituzione all’art. 33 – dice Loredana Barra – ma sappiamo che il riconoscimento di un valore non necessariamente rappresenta la tutela di un diritto. Perchè “sportpertutti” non basta dirlo, bisogna “agirlo”. E per agirlo è necessario che gli uomini e le donne dell’Uisp pensino veramente ad uno sport che si forma e si conforma a misura di ciascuno, che siano disposti a guardare oltre il presente, a immaginare possibilità future e sognare ciò che ancora non esiste. “Immagina”, la parola chiave della campagna di tesseramento di quest’anno, non a caso, è una parola che invita ad agire, a trasformare visioni in realtà”

Leggi l’articolo

L’Uisp e il Forum Terzo Settore aderiscono alla manifestazione per l’Europa

Il Forum Terzo Settore aderisce alla manifestazione “Una piazza per l’Europa” del prossimo 15 marzo: l’Assemblea dei soci ha approvato il documento che delinea i contenuti e le motivazioni della partecipazione. L’Uisp aderisce al documento e alla manifestazione, che si terrà in concomitanza con la seconda giornata del Congresso nazionale in programma a Tivoli Terme (Roma). Verrà predisposta una partecipazione concreta e fattiva attraverso la quale l’Uisp riuscirà a dare il suo contributo.

“Oggi la corsa agli armamenti rischia di indebolire i pilastri dell’identità europea – si legge nel documento – sarebbe una grande e collettiva sconfitta, che vogliamo scongiurare, anche perché la stabilità globale non si costruisce solo con la deterrenza militare. Il 15 marzo saremo in piazza per difendere i principi dell’Europa nata dalle macerie di un conflitto mondiale e per chiedere che l’Europa di oggi non tradisca le sue promesse alle nuove generazioni”

Leggi l’articolo

La formazione Uisp prosegue sul territorio. Ecco il calendario dei prossimi corsi

Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Leggi l’articolo

Addio a Bruno Pizzul, maestro di giornalismo e di rispetto. L’incontro con l’Uisp in due occasioni

“Capisco le mode ma non riesco a giustificare un linguaggio urlato, sopra le righe, frenetico. Qualcuno mi rimprovera di usare un lessico troppo ricercato ma io sono così, bisogna stare attenti all’evoluzione del mezzo senza cedere all’aggressione dei rumori”. Parole di Bruno Pizzul, perle di un giornalismo della dignità che faceva della telecronaca sportiva un genere quasi letterario.

Era il giugno del 2015 e lo invitammo come relatore in un corso nazionale sulla comunicazione all’Università Roma Tre, organizzato con l’Ordine dei Giornalisti, insieme a Carlo Paris, Darwin Pastorin, Gianni Cerqueti, Pierluigi Pardo. Lezioni di un giornalismo sportivo che ci manca. Ascoltate Bruno Pizzul mentre apre il corso e approfondisce il fulcro della telecronaca, la simbiosi tra immagini e commento. Il corso, non a caso, si intitolava: “Le parole dello sport, il sociale, il linguaggio dei media. L’Uisp coinvolse Pizzul anche l’anno successivo, era il marzo 2016, in occasione del lancio del calcio camminato a Firenze, insieme ad un altro mostro sacro del giornalismo che ci ha lasciati cinque anni fa, Gianni MuraLeggi l’articolo

Al via il 12° Campionato nazionale primaverile di nuoto artistico Uisp a Forlì con 800 partecipanti

Sono attesi circa 800 atleti per tre giorni di spettacolo e gare, alla piscina comunale di Forlì dove si svolgerà il 12° Campionato nazionale primaverile di nuoto artistico Uisp. Da venerdì 7 a domenica 9 marzo si ritroveranno atlete ed atleti, suddivisi in diverse categorie: Ragazze, Junior, Assolute e Master.

“Le ragazze sono sempre la stragrande maggioranza delle partecipanti – racconta Ester Mirante, responsabile nuoto artistico all’interno del Nuoto Uisp – anche per questo dedicheremo la giornata di sabato 8 marzo alle donne, per sensibilizzare alla parità di genere e ai diritti delle donne e tutti i membri dello staff indosseranno una t-shirt rosa”Leggi l’articolo

Donne e sport: la strada verso la parità è ancora lunga. Il progetto Sic! in campo per costruire partecipazione

Lo sport dovrebbe essere uno spazio di libertà, crescita e pari opportunità. Eppure, per le donne, il percorso è ancora pieno di ostacoli. Se alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata finalmente raggiunta la parità numerica tra atleti e atlete, al di fuori di questo contesto il divario di genere è ancora evidente. Le atlete guadagnano meno, hanno meno visibilità, meno accesso alle strutture e alle competizioni, e ancora oggi devono lottare per avere pari dignità nello sport.Negli ultimi decenni, la partecipazione femminile allo sport è aumentata di molto, ma il gap con gli uomini è ancora netto. Secondo i dati Istat (2024), solo il 24% delle donne pratica sport in modo continuativo, contro il 32,9% degli uomini. Anche nei ruoli di responsabilità lo sport rimane un mondo dominato dagli uomini. Da una ricerca Censis, infatti, emerge che solo il 20% delle allenatrici e il 15% delle dirigenti di società sportive sono donne, mentre tra le organizzazioni che dirigono lo sport riconosciute dal Coni, solo due su 77 sono guidate da una presidente donnaLeggi l’articolo

Uisp Ferrara: lo sport in carcere contro l’indifferenza. Presentato il progetto “Sportivi dentro”