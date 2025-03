INVITO CONFERENZA STAMPA 12 MARZO – FESTIVAL TREVISO CITTA’ IMPRESA

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

*MERCOLEDI’ 12 MARZO 2025 *

* alle ore 11.30*

*presso la *

*SALA GUADAGNIN di PALAZZO RINALDI*

*MUNICIPIO DI TREVISO*

*si terrà la conferenza stampa di presentazione di*

*TREVISO CITTA’ IMPRESA*

Il Festival Città Impresa approda per la prima volta

a Treviso dal 14 al 16 marzo, ponendo al centro della discussione le

trasformazioni globali e le nuove geografie economiche. Un’opportunità per

imprenditori, economisti e istituzioni per confrontarsi su come affrontare

sfide dell’internazionalizzazione e ripensare strategie di sviluppo in un

contesto in costante evoluzione.

*Interverranno: *

Mario Conte, sindaco di Treviso

Paola Carron, Presidente Confindustria Veneto Est

Lionello Caregnato, consigliere Camera di Commercio Treviso-Belluno Dolomiti

Alessandra Pizzi, curatrice Festival Città Impresa e amministratore

delegato Post Eventi

Marco Panara, editorialista Gruppo Nord Est Multimedia e direttore del

Festival Treviso Città Impresa

