Comunicato – Congresso Unsic

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 *Congresso Unsic verso la conclusione*

ROMA – Il vicepremier Matteo Salvini, che ha criticato il progetto di

riarmo europeo da 800 miliardi ricordando che “fino a qualche tempo fa non

si poteva investire un euro in più per la sanità, per la scuola, per le

imprese ed ora si può fare ulteriore debito per accrescere gli armamenti” e

il ministro Giuseppe Valditara, che ha evidenziato la necessità di

riaffermare l’importanza dell’art. 41 della Costituzione, che valorizza

l’iniziativa economica privata, hanno aperto il 3° congresso nazionale

dell’Unsic, Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori, in corso

di svolgimento a Roma, fino a domani, presso il Rome Marriott Park Hotel.

Dopo la relazione del presidente Domenico Mamone, i lavori congressuali

sono stati incentrati sul tema “Sfide e opportunità dell’impresa moderna:

giustizia sociale, sostenibilità economica, compatibilità ambientale”. Sono

intervenuti, tra gli altri, due sottosegretari, una decina di parlamentari

e alcuni sindacalisti.

Consistente l’apporto delle organizzazioni economiche e accademiche, tra

cui la Corte dei conti, con il magistrato Paolo Peluffo, Infocamere con

Gabriele Da Rin, l’Università Lumsa con l’economista Giovanni Ferri, la

Confederazione degli italiani nel mondo con Angelo Sollazzo e Lucio Sepede.

Oggi due panel, uno sul fisco e uno sulla formazione continua. E’ prevista

la presenza dell’europarlamentare Camilla Laureti, componente della