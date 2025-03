(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

COMUNICATO STAMPA

BANCA MPS:

IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2024

CON PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DELL’UTILE DELL’ESERCIZIO 2024

Siena, 6 marzo 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena

S.p.A. (“BMPS” o la “Banca”), tenutosi in data odierna sotto la presidenza dell’Avv. Nicola

Maione, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio della Banca e consolidato del Gruppo

Montepaschi al 31 dicembre 2024, confermando i risultati preliminari già approvati dal

Consiglio stesso e resi noti al mercato il 6 febbraio scorso, ai quali si rimanda.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre alla prossima Assemblea

dei Soci la distribuzione di un dividendo in contanti per azione di 0,86 euro, al lordo delle

ritenute previste dalla legge, per un ammontare complessivo di circa 1.083 mln di euro.

Tale distribuzione, qualora approvata dall’Assemblea, avrà luogo con data di stacco cedola

il 19 maggio 2025 (ex date), data di legittimazione al pagamento 20 maggio 2025 (record

date) e data di pagamento il 21 maggio 2025 (payment date).

