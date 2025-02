(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 BRUNETTA: OBIETTIVO CNEL È AVERE MASSIMA TRASPARENZA SU CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

“Siamo in procinto di rinnovare la convenzione tra CNEL e INPS, siglata nel 2018 e ora in scadenza. Questo rapporto convenzionale ha consentito di rivoluzionare la struttura dell’archivio dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, attribuendo a ciascun CCNL il suo peso in termini di aziende e lavoratori dipendenti mediante le dichiarazioni rese dai datori di lavoro a fini contributivi. Vi sono, tuttavia, categorie di lavoratori che utilizzano diversi flussi informativi per i versamenti contributivi, flussi che non sono omogenei rispetto al canale Uniemens. Con il rinnovo della convenzione intendiamo inserire nel flusso di informazioni legate ai CCNL anche i lavoratori agricoli e i lavoratori domestici. L’obiettivo è avere un quadro della contrattazione collettiva del settore privato completo. Sono particolarmente orgoglioso di questo impegno, volto a fornire tutte le informazioni necessarie ai mercati, alle imprese, alle istituzioni, in maniera tale da garantire il massimo della trasparenza”. Così il presidente del CNEL Renato Brunetta intervenendo all’Assemblea odierna del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

