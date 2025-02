Ucraina, Fazzolari: mai stata un’ipotesi di truppe italiane sul territorio ucraino

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

“Non c’ mai stata un’ipotesi di truppe italiane sul territorio ucraino. Non so chi ha diffuso questa notizia, ma non è mai stato all’ordine del giorno”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari a margine di un evento. Per il sottosegretario Fazzolari, l’ipotesi francese di un “cordone” di truppe europee “non è la soluzione più efficace”. “Altro è una missione internazionale con cappello Onu” in un contesto di pace, ha osservato a nome del governo.